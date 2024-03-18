Ankara'da kar yağışı bekleniyor
Başkentte yarın yağmur şeklinde başlayacak yağış, perşembe ve cuma günü kar yağışına dönecek. Kentte sıcaklıklar yağışla birlikte 4 dereceye kadar düşecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Mart 2024 13:05, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 13:12
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ankara'da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışların, perşembe gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor.
Cuma günü de etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük 0, en yüksek ise 4 derece civarında seyredecek.