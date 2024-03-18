Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni''nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz. Dün Çanakkale'de yakılan ateş milli mücadele ile ve cumhuriyetimizin ilanı ile neticelenmişti.

Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamalarda Çanakkale'deki vakur duruşunu yine göstermiştir. Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi gizli ve aşikar her türlü beladan muhafaza etmesini diliyorum.''