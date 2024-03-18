Kaftancıoğlu'ndan 'para kulesi' açıklaması: Kimin müdürü ordaysa ona sorun

CHP'de para sayma görüntüleri gündemdeki yerini korurken, 2019 yılındaki görüntülere ilişkin dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kamuoyu önünde açıklama yapmadı.

Gözler Kaftancıoğlu'na çevrilirken, Kaftancıoğlu'nun yakın çevresine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret ettiği belirtiliyor.

ÖZGÜR ÖZEL TOPU KAFTANCIOĞLU'NA ATMIŞTI

CHP'nin satın aldığı İstanbul İl Başkanlığı binasının ücreti 40 milyon TL olarak ifade edilmişti. İddialara göre 40 milyon TL'nin 23 milyon TL'lik kısmı CHP Genel Merkezi tarafından banka yoluyla hava edilmiş, 17 milyon TL'si elden bina sahibine ulaştırılmıştı.

Katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Özgür Özel, 17 milyon TL'nin neden elden verildiği sorusunu yanıtlayacak kişinin Canan Kaftancıoğlu olduğunu ifade etmişti. Özel, "Canan Hanım'la mutlaka il başkanımız konuşmuştur, oradaki arkadaşlarla il başkanımızın yaptığı görüşmeyi biliyorum." demişti.

KAFTANCIOĞLU, İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ

Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre; Canan Kaftancıoğlu, "para sayma" görüntülerine ilişkin yakın çevresine "Para, alım satım, ihalelerle benim işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm de yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir" dediği ileri sürüldü.