Bahçesindeki yangını söndürmek isterken yanarak hayatını kaybetti

Olay, Ordu Kabataş ilçesi Kayıncık Mahallesi'nde 18 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay, Eşref Aksu (92) kendisine ait fındık bahçesinde fındık ağaçları dibindeki otları temizlerken yaktığı otlardan bahçede yangın çıktı. Alevlerin bitişik bahçeye de sıçraması üzerine yangını söndürmek isteyen Eşref Aksu kıyafetinin tutuşması sonucu yanarak yaralandı. Aybastı Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Şeref Aksu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.