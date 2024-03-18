BBP, Tokat'ta AK Parti'yi destekleyecek

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
OECD açıkladı: Türkiye'de kişi başına kaç doktor ve hemşire düşüyor?
OECD açıkladı: Türkiye'de kişi başına kaç doktor ve hemşire düşüyor?
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Hastaya cinsel saldırı davasında Üniversite tazminat ödeyecek
Hastaya cinsel saldırı davasında Üniversite tazminat ödeyecek
Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Uzmanı açıkladı: Çarşambadan sonra kar yağışı etkili olacak
Uzmanı açıkladı: Çarşambadan sonra kar yağışı etkili olacak
Üniversitede 'cuma namazına giden sekretere soruşturma açıldı' iddiası
Üniversitede 'cuma namazına giden sekretere soruşturma açıldı' iddiası
Bakan Bak: Bize çalışan adam lazım, tatile giden değil
Bakan Bak: Bize çalışan adam lazım, tatile giden değil
Bakan Bolat'tan kırmızı et açıklaması
Bakan Bolat'tan kırmızı et açıklaması
Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin evi teslim edeceğiz
Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin evi teslim edeceğiz
Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatacak
Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatacak
Ankara'da kar yağışı bekleniyor
Ankara'da kar yağışı bekleniyor
Mehmet Şimşek'le ilgili lüks iftar ve faiz iddiaları yalanlandı
Mehmet Şimşek'le ilgili lüks iftar ve faiz iddiaları yalanlandı
'Eğitim sistemi ve öğretmenler gibi konularda dışarıdan ahkam kesmek kolay'
'Eğitim sistemi ve öğretmenler gibi konularda dışarıdan ahkam kesmek kolay'
AK Parti'nin son seçim anketi: İstanbul yarışında son durum ne?
AK Parti'nin son seçim anketi: İstanbul yarışında son durum ne?
'Dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramıştır'
'Dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramıştır'
Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi sözleri...'Alıştım'
Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi sözleri...'Alıştım'
Dün akşam oynanan maçın bileti kesildi! 12 kişi gözaltına alındı
Dün akşam oynanan maçın bileti kesildi! 12 kişi gözaltına alındı
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
Yapay zeka ile kamuda hangi meslekler risk altında?
Yapay zeka ile kamuda hangi meslekler risk altında?
FETÖ'cüler, başkası adına açılan cep telefonu hatlarıyla kaçıyor
FETÖ'cüler, başkası adına açılan cep telefonu hatlarıyla kaçıyor
Gökhan Zan Savcılığa başvuru yaptı, 'adaylığım devam ediyor' dedi
Gökhan Zan Savcılığa başvuru yaptı, 'adaylığım devam ediyor' dedi
3 organize suç örgütü çökertildi: 22 gözaltı
3 organize suç örgütü çökertildi: 22 gözaltı
Emekliye destek için yeni formül aranıyor
Emekliye destek için yeni formül aranıyor
Kredi kartından nakit borçlanmaya faiz freni
Kredi kartından nakit borçlanmaya faiz freni
Bayram ikramiyelerinde önemli detay
Bayram ikramiyelerinde önemli detay
Spor Bakanı Bak'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama
Spor Bakanı Bak'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama
TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması
TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı
2024-TUS ve 2024-STS: Temel sorular ve cevaplar yayınlandı
2024-TUS ve 2024-STS: Temel sorular ve cevaplar yayınlandı
Turgut Altınok'tan Übeyit Bartin açıklaması
Turgut Altınok'tan Übeyit Bartin açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

BBP, Tokat'ta AK Parti'yi destekleyecek

Büyük Birlik Partisi (BBP), Tokat'ta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Avukat Eyüp Eroğlu'nu destekleme kararı aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2024 18:58, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 18:59
Yazdır
BBP, Tokat'ta AK Parti'yi destekleyecek

BBP İl Yönetim Kurulu, genel merkezle yapılan görüşmeler neticesinde Tokat'ta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Avukat Eyüp Eroğlu'nu destekleme kararı aldı. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, BBP Tokat İl Teşkilatı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan BBP İl Başkanı Mustafa Omalar, "Büyük Birlik Partisi, Tokat merkezde belediye başkan adayı çıkarmamış olup, İl Yönetim Kurulu, Merkez İlçe Yönetim Kurulu ve en son genel başkanımızla yaptığımız istişareler sonucunda Büyük Birlik Partisi olarak Tokat'ta AK Parti adayımız Sayın Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'nu destekleme kararı almıştır. Vatana millete hayırlı olsun" dedi.

"Daha güzel işler yapmak için bizi motive edecek"

Büyük Birlik Partisi/nin vermiş olduğu bu desteğin kendilerinde motivasyon oluluşturduğunu söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Büyük Birlik Partimizin partimize olan bu desteği bizi bir defa çok mutlu etmiştir. Çünkü Tokat'ta çok yoğun bir şekilde hem Muhsin Yazıcıoğlu başkanımıza gönül verenler var hem de Büyük Birlik Partimize gönül veren insanlarımız var. Bu duruş eminim ki bize güç katacaktır. Daha güzel işler yapmak için bizi motive edecektir. Ki bundan sonra da bizler de her daim, her zaman başta Muhsin Yazıcıoğlu başkanımız olmak üzere yine sizlerin daima emrinde olacağımızı da ifade etmek isterim. Değerli başkanımızın sözü bizim sözümüzdür. O ne zaman ne demişse, ne isterse ki o zaten ne isterse şehrimiz için ister, şehri için ister. Biz de her zaman sizlerin her türlü şehrimize dair fikirlerinize, belediyemizle ilgili her türlü düşüncelerinize katılacağımızı, destekleyeceğimizi, her türlü fikrinize de bu anlamda sahip çıkacağımızı da özellikle belirtmek isterim" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber