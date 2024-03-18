8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik haziran ayı içerisinde merkezi sınavlar yapılacağından bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınav tarihleri bir hafta öne alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;
Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" 2 Haziran 2024 tarihinde; 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)" ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır.
Bu sebeple 8 ve 12. sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023/2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.