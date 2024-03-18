Hastane müdür yardımcısını darbeden 4 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta, Edremit Devlet Hastanesinde görevli müdür yardımcısı Muhammet A'nın evinin bulunduğu Kadıköy Mahallesi'nde bazı kişiler tarafından darbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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