Hastane müdür yardımcısını darbeden 4 şüpheli tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, devlet hastanesinde görevli müdür yardımcısı Muhammet A'yı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2024 21:06, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 21:52
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta, Edremit Devlet Hastanesinde görevli müdür yardımcısı Muhammet A'nın evinin bulunduğu Kadıköy Mahallesi'nde bazı kişiler tarafından darbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, İ.E, O.T, S.T. ve T.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutukladı.
- Darp anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, Muhammet A'nın darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde Muhammet A'nın sokakta yürüdüğü esnada 3 kişi tarafından darbedildikten sonra yere düştüğü yer alıyor.