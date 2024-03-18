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Bakan Yerlikaya, İstanbul'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 40 yıldır kardeşliklerine kasteden bölücü hain terör örgütünün, Çanakkale'yi geçemeyenlerin artık zihniyeti olduğunu belirterek, "Yüz yıl dahi geçse hesap bitmemiştir, defter kapanmamıştır. 'Yerel ortaklar' adını verdikleri terörist grupları ne kadar desteklerse desteklesinler sonları hüsrandır, yok olmaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2024 22:18, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 23:41
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Bakan Yerlikaya, İstanbul'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Şişli'deki bir otelde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programında şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya gelen Yerlikaya, bir asır önce Çanakkale'de destan yazan tüm kahramanları, şehitleri ve gazileri rahmetle, minnetle ve şükranla andığını dile getirdi.

Kundaktaki yavrusuna doyamayanların, sevdiğine kavuşamayanların, öğrencilerini cepheye gönderip mezun veremeyen okulların olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Çanakkale, bir milletin yapabileceği en büyük fedakarlığı ve kahramanlığı ortaya koyduğu bir destandır. Bu mücadelenin nesiller boyu anlatılması, aktarılması en büyük görevlerimizdendir. Bizler, gözünü kırpmadan şehadete yürüyenlerin nesilleriyiz. Şühedanın aziz davasını anlatmak, yaşamak ve yaşatmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, Çanakkale'nin savaşlardan bir savaş, cephelerden bir cephe olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çanakkale, tarihin akışını değiştiren, tarihe yeniden yön veren bir savaştır. Çanakkale bir millete vurulmak istenen esaret prangalarının kırıldığı yerdir. Çanakkale'de gerek deniz gerekse kara savaşlarında nesillere ilham olacak nice kahramanlıklar yaşandı. Çanakkale, yeni bir dirilişin, yeni bir şahlanışın ayak sesleri olmuştur. Dönemin süper güçlerinin en gelişmiş savaş yöntemlerini kullanarak denizden, karadan ve havadan hayasızca, vahşetle saldırdığı, dünya tarihinin en çetin muharebelerinin yaşandığı Çanakkale, milletimizin tüm dünyaya verdiği tarihi bir mesajdır. Ecdadımız Çanakkale'de, asıl gücün top, silah ve demir yığını gemiler olmadığını, asıl gücün iman ve vatan aşkı olduğunu bir kez daha gösterdi."

Bu inanç ve ruhla bu destanın yazıldığını, Çanakkale'nin istiklal ve istikbal mücadelesi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Çanakkale'nin doğusuyla batısıyla milletin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin sonsuza dek süreceğinin fermanı olduğunu dile getirdi.

- "Çanakkale, nesiller boyu yaşayacak ve yaşatılacak olan milli varlığımızın gereğidir"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Çanakkale ruhunun bugüne dek yaşadığına işaret ederek, "40 yıldır kardeşliğimize kasteden bölücü hain terör örgütü, Çanakkale'yi geçemeyenlerin artık zihniyetidir. Yüz yıl dahi geçse hesap bitmemiştir, defter kapanmamıştır. 'Yerel ortaklar' adını verdikleri terörist grupları ne kadar desteklerse desteklesinler sonları hüsrandır, yok olmaktır." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinen Yerlikaya, "15 Temmuz gecesi ihanet şebekesi FETÖ'nün eliyle yapılmaya çalışılanın bir işgal teşebbüsü olduğunu çok iyi biliyoruz. 109 yıl önce Çanakkale'de, ardından Milli Mücadele'de, göğsünü vatan için siper eden şühedanın torunları, o karanlık gecede de bu ihanet ve işgal girişimini kendi karanlığında boğmuştur. Evet, Çanakkale ruhu ölmedi, yaşıyor. Çünkü Çanakkale, imanla, inançla, şehadet şuuruyla, istiklal coşkusuyla yazılan bir vatan yeminidir. Çanakkale, nesiller boyu yaşayacak ve yaşatılacak olan milli varlığımızın gereğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyeti, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla inşa edecekleri tarihi bir dönemde olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanakkale'yi geçilmez kılan ruha ve inanca borcumuz var. Omuzlarımızda, onların uğruna can verdikleri bu vatanı büyük ve güçlü kılmanın sorumluluğu var. Şühedanın uğruna can verdiği, bizi biz yapan değerlerimizi yaşatmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve aziz milletimizi güçlü kılacak mücadeleyi yılmadan, yorulmadan veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu yolda en büyük destekçimiz, dillerinden duasını eksik etmeyen milletimizdir, şehit analarıdır, şehit babalarıdır. Ne dün ne de bugün ne yaparsak yapalım kahraman vatan evlatlarına minnet borcumuzu ödeyemeyiz."

- "Şehitlerimizin emanetleri emanetimiz, davaları davamız, yolları yolumuzdur"

İslam'da vatanı, milleti, inancı için canından geçenlerin makamının şehitlik olduğunu kaydeden Yerlikaya, Hazreti Peygamberin hadis-i şerifinde "Ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, hiçbir seriyyeden geri kalmaz, hepsine katılırdım. Allah yolunda şehit olmak, sonra diriltilip tekrar şehit olmak, yine diriltilip tekrar şehit olmak isterdim." buyurduğunu aktardı.

Yerlikaya, salondaki gazilere seslenerek, "Kahraman gazilerimiz; sizler bu milletin onurusunuz, şerefisiniz. Sizlerin hakkınızı hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Çanakkale şehitleri ile onların izinde Sakarya'da, Afyonkarahisar'da, Kıbrıs'ta, Kuzey Irak'ta, Suriye'de, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir yanında can veren bütün şühedayı rahmet, minnet ve şükranla andığını dile getiren Yerlikaya, "Şehitlerimizin emanetleri emanetimiz, davaları davamız, yolları yolumuzdur. Canınız pahasına yazdığınız şanlı destanların mirasını aynı ruh, aynı şuur ve aynı inançla yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, İstanbul'un medeniyetin baş tacı, Fatih'in emaneti kutlu şehir olduğunu belirterek, "Bu şehre hizmet etmek, ecdadımızın tabiriyle 'kandillerine yağ taşımak' dahi büyük bir şeref, büyük bir onur ve elbette büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirecek tecrübeye, birikime ve heyecana sahip olan Murat Kurum bakanımız, inşallah medeniyetimizin baş tacı İstanbul'un şehremini olduğunda, kazanan sadece Cumhur İttifakı olmayacak, İstanbul olacak. Bu kutlu yolda Sayın Murat Kurum bakanımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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