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Hakkari'de okullar 1 gün tatil edildi

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve yağmur nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2024 22:43, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 22:43
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Hakkari'de okullar 1 gün tatil edildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde gece saatlerinde başlayıp, sabahta etkisini devam ettirecek yoğun yağışlardan bölgesel olarak kar ve yağmurdan dolayı, sel riski başta olmak üzere taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 19 Mart 2024 Salı günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.

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