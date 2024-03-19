19 Mart 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Rize İ1 Milli Eğitim Müdürü Engin EMEN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Rize İ1 Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf TÜFEKÇİ atanmıştır.

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