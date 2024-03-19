19 Mart 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
19 Mart 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat YILDIZ atanmıştır.
Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı maddeleri gereğince
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Rize İ1 Milli Eğitim Müdürü Engin EMEN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Rize İ1 Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf TÜFEKÇİ atanmıştır.
Sağlık Bakanlığı;
- Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Şali YILDIRIM,
- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne Rıza UÇAN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
18 Mart 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI