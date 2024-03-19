Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek: 5 yeni hızlı tren hattı için çalışmalar sürüyor

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Aydoğmuş'un haberine göre, Bir yandan ulaşım ağlarında güvenlik ve konforun artırılması için çalışmalarını sürdüren hükümet diğer yandan demir yollarında hızın artırılması için çalışıyor. Yeni projelere hız veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 5 ayrı hatta hızlı tren projesinin tamamlanması için uğraşıyor. İşte o projeler:

ANKARA-İZMİR HATTI

Ankara'yı İzmir'e bağlayacak proje, 503,3 kilometre uzunluğunda olacak. Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir il sınırlarından geçecek proje, tamamlandığında ayrıca Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Salihli, Turgutlu ve Manisa'da gar ve istasyonlar yer alacak. Öte yandan, proje ile Ankara-İzmir arasında seyahat süresi 14 saatten 3,5 saate, Ankara-Manisa arası seyahat süresi ise 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya inecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projenin altyapı çalışmalarında yüzde 62,9 fiziksel ilerleme sağladıklarını söylemişti.

HALKALI-KAPIKULE HATTI

İstanbul ile Edirne'yi yakınlaştıracak projenin yaklaşık 55 kilometresi Edirne, 62 kilometresi Kırklareli, 68 kilometresi İstanbul, 44 kilometresi ise Tekirdağ il sınırları içinde yer alacak. Hattın Kırklareli, Edirne ve Kapıkule'de istasyonları bulunacak. Tekirdağ'da Çerkezköy yeni yolcu istasyonu ve yeni yük istasyonları kurulurken, İstanbul'da ise Halkalı, Çatalca ve Ispartakule istasyonları olacak. Projenin ilk etabı Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimin 2025'in sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Projenin, Ispartakule-Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik kesimi ve Halkalı-Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik kesiminin de 2028 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Halkalı-Kapıkule projesinin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahatinin süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 6,5 saatten 2,5 saate düşmesi bekleniyor. Projeyle, mevcut hat kapasitesinin de 4 kat artması öngörülüyor.

BANDIRMA-OSMANELİ HATTI

Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak 201 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında, saatte 200 kilometre hıza uygun yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı için çalışmalar devam ediyor. Hızlı tren hattının 2026'da tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında YHT'lerle hem Ankara-Bursa, hem de Bursa-İstanbul yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak.

MERSİN-GAZİANTEP HATTI

Proje kapsamında saatte 160-200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı demir yolu hattı çalışmaları sürüyor. Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep arası mevcutta 361 kilometre iken, projenin tamamlanması ile mesafe 303 kilometreye düşecek. 6 saat 23 dakika olan seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya inecek. Bu hat ile yılda ortalama 6,4 milyon yolcu ve yaklaşık 100 milyon ton yük taşınması hedefleniyor. Projenin 3 yıl içinde bitirilmesi öngörülüyor.

KARAMAN-ULUKIŞLA HATTI

Konya-Karaman hızlı tren hattına bağlantılı olarak 135 kilometre uzunluğundaki Karaman-Ulukışla arasında saatte 200 kilometre hıza uygun yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı için çalışmalar devam ediyor. Toplam proje uzunluğu 135 kilometre olan projenin tamamlanması ile Karaman-Ulukışla arasındaki 3 saat 40 dakika olan seyahat süresi 1 saat 35 dakikaya düşecek. Ayrıca projede 2 tünel, 44 alt ve üst geçit, 153 köprü ve menfez bulunacak. Altyapı ve üstyapı yapım çalışmaları devam eden projenin genelinde yüzde 66'dan fazla fiziki ilerleme sağlandı. Konya-Karaman arasındaki hızlı tren hattı, 8 Ocak 2022'de hizmete girmişti.