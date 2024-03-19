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MHP'de kan değişimi

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) 32 isim yerini korurken, listeye 43 yeni isim girdi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Mart 2024 07:55, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 07:26
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MHP'de kan değişimi

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre MHP'nin Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayında, genel başkanlık seçiminin ardından Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin oylamasına geçildi. Kurultayın Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, kullanılan 1258 oyun 1244'ünün geçerli olduğunu açıkladı.

Oylama sonucu MYK'da 43 yeni isim yer alırken, 32 isim yerini korudu. Yeni MYK'da 15 kişilik Başkanlık Divanı üyelerinin tamamı yer aldı. MYK'da Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, İsmail Özdemir yerini korudu.

Eski MYK'da bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan ve Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut yeni MYK'da yer almadı. İlyas Topsakal, Muhammet Levent Bülbül, Yücel Bulut, Zühal Topcu, Hasan Kalyoncu, Erkan Haberal MYK'daki 43 yeni üye arasında bulundu.

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