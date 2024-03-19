Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan meydana geldi

Toprak yığını ve kaya parçalarının yaklaşık 3 saat süren çalışmayla temizlenmesinin ardından Bitlis-Baykan kara yolu kontrollü olarak araç geçişlerine açıldı.

Toprak yığını ve kaya parçalarının düşmesi sonucu Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinin de bir şeridi kapandı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolunun Ağaçdere köyü mevkisinde, heyelan meydana geldi.

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