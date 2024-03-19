Çanakkale'de ismi anılmayan komutanlar

Tüm yurtta Çanakkale zaferlerinin yıl dönümü kutlandı.

Aynı zamanda avukat olan ve yazdığı tarih kitaplarıyla dikkat çeken İsmail Küçükkılınç 18 Mart'ın bir deniz zaferi yıl dönümü olduğunu belirtti.

Cevat Çobanlı'nın sadece 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferinin değil 1913-1918 arasında milletin ve memleketin bekanını temin Milli Mücadelenin tamamlayıcısı olan 1919-122 devresinin de kahramanlarından olduğuna dikkat çeken İsmail küçükklınç "Türk Milletinin sayısız kahraman yetiştirdiğini, kahramanlığın milletin damarlarında olduğunu bir herkes öğrenecek" dedi.

Küçükkılınç, 18 Mart Çanakkale Zaferinin bir deniz zaferi olduğunu bu zaferde 3 Türk mimarın, Başkumandan Vekili Enver Paşa, Çanakkale Müstahkem Mevki Kumandanı Cevad Paşa ve onun kurmay başkanı Selahaddin Adil Paşa'nın ismi anılması gereken kişiler olduğuna dikkat çekti.

Küçükkılınç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımnda Selahaddin Adil Paşa için ise şunları söyledi:

"Selahaddin Adil Paşa, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin birkaç kahramanından biri olmana rağmen adın resmi törenlerde pek anılmıyor. Sen "Allah'ın yardımı ve Türk'ün metaneti ile kazandık" dediğin bu zaferde en büyük payeyi şehitlere verdin.Zaferin hakiki kahramanı rahmet sana!" .