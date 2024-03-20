Danıştay'dan torba kadro atamalarla ilgili çok önemli karar!
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Kanunun 68/b madde hükmü kapsamındaki atamalarda kamu idarelerinin takdir hakkı bulunduğu, 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yürürlükte olmasa dahi bu madde kapsamında kurumların atama yapmaya zorlanamayacağı yönünde karar verdi!
Bilindiği üzere, 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi
ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/b maddesi kapsamında üst dereceli
kadrolara hizmet süresine tabi olarak yapılan atamalar şef ve üstü yönetici
kadroları istisna tutularak sınırlandırılmıştır.
Anılan Genelge sonrası, Emniyet Teşkilatına yapılan taleplerin tasarruf tedbirleri
kapsamında reddedilmesi üzerine idare mahkemelerince farklı yönde kararlar verilmiştir.
Bunun üzerine aykırılığı gidermek üzerine değerlendirme yapan Danıştay İdari
Dava Daireleri Kurulu ise; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/b maddesi
kapsamında yapılan atamalarda idarenin takdir hakkının bulunduğunda kuşkunun
olmadığı, kanunda da açıkça bu tip atamalarda "yapılabilir" ifadesine
yer verildiği, hizmet süresi şartını taşıyan tüm memurların bu haktan yararlanması
gibi bir durum olması halinde kadro yetersizliğinin oluşacağı, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı
Genelgesi olmasa dahi idarelerin yargı eliyle atama yapma yönünde zorlanmasının
mümkün olmadığını ifade etmiştir.
İŞTE İDDK KARARI!