Danıştay'dan göreve iade edilenlerle ilgili önemli karar!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kamu görevinden ihraç edilenlerin görevlerine iade edilmeleri halinde açıkta geçirdikleri sürelerde çalışmaları halinde bu süre zarfında elde ettikleri gelirlerin toplu maaş ödemesi yapıldığı dönemde mahsup edilmesi gerektiğine karar verdi.

Danıştay İDDK, memurların görev yaptıkları süre içinde başka bir işte çalışmalarının mümkün olmadığını, ihraç işlemi nedeniyle başka bir işte çalışmaları nedeniyle elde ettikleri gelirin sebepsiz zenginleşmeye yol açmamak adına mahrum kaldıkları mali haklardan (topluca ödenen maaşlardan) mahsup edilmesi gerektiğini; diğer bir anlatımla mahsup işlemi gerçekleştirilmeksizin yapılacak ödemeye bağlı olarak kişilerin sebepsiz zenginleşmesine yol açılacağı belirtildi.

İŞTE İDDK KARARI!





