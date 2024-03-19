Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşmasını güncelleyecek

Adalet Bakanlığı 22 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı promosyon anlaşması ile 3 yıllığına tek seferde ödenmek üzere 25 bin TL'lik promosyon anlaşmasına imza atmıştı.

Arada geçen sürede alınan maaş promosyonu enflasyona karşı eridi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un iftar davetine katılan Genel Yayın Yönetmenimiz Edip Üzen konuyu Bakan Yılmaz Tunç'a iletti.

Bakan Tunç, çalışanlarımızın aldığı maaş promosyonunun şuan düşük kaldığı görülüyor. Çalışmalarımızı başlatacağız. Maaş promosyonunu güncelleyip, Adalet Bakanlığı çalışanlarının kayıp yaşamaması için gayret edeceğiz dedi.

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