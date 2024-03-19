Adalet Bakanı'ndan görevde yükselme ve personel alım açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un iftar davetine katılan Genel Yayın Yönetmenimiz Edip Üzen görevde yükselme ve unvan değişikliği ile personel alımı konularını Bakan Tunç'a sordu.

Bakan Tunç, Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Bu sınavı yapacağız dedi.

Adalet Bakanlığı'na personel alımına da değinen Tunç, yaklaşık 1000 hakim savcımız emekli olacağını, yerine yenilerini alacaklarını söyledi.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda da hazırlıklarımızı yapıyoruz, personel almaya devam edeceğiz dedi.

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