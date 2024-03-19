Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise, çeşitli uyuşturucu maddeler, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 305 dolar ile 26 bin 970 lira ele geçirildi.