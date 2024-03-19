Altının kilogram fiyatı 2 milyon 462 bin 600 liraya yükseldi

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Gram altında makas tarihi zirveye çıktı
Gram altında makas tarihi zirveye çıktı
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Sponsorlu İçerik
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında futbolculara bir soruşturma yok
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında futbolculara bir soruşturma yok
Bakan Bayraktar'dan İliç'teki toprak kaymasına dair açıklama
Bakan Bayraktar'dan İliç'teki toprak kaymasına dair açıklama
'TOKİ Başkanı hak sahibine yumruk attı' iddialarına yalanlama
'TOKİ Başkanı hak sahibine yumruk attı' iddialarına yalanlama
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu 31 Mart'a kadar ücretsiz
Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu 31 Mart'a kadar ücretsiz
İkinci elde fiyatlar hareketlendi, işte çok satan üç model
İkinci elde fiyatlar hareketlendi, işte çok satan üç model
Erdoğan: 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz
Erdoğan: 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz
AK Parti'den Özgür Özel'in 'darbe' açıklamasına tepki: Akıl tutulması
AK Parti'den Özgür Özel'in 'darbe' açıklamasına tepki: Akıl tutulması
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
Türkiye'de yaşlı nüfus Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü
Türkiye'de yaşlı nüfus Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü
Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı, 4 kişi öldü
Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı, 4 kişi öldü
Gıdada taklit ve tağşiş uyarısı: Fiyatı çok ucuz ürünlerden kaçının
Gıdada taklit ve tağşiş uyarısı: Fiyatı çok ucuz ürünlerden kaçının
FETÖ'den aranan Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı
FETÖ'den aranan Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı
İkinci el oto satışında yeni karar... Süre uzatıldı
İkinci el oto satışında yeni karar... Süre uzatıldı
47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Motorine zam geliyor!
Motorine zam geliyor!
İthalat kotası üretimi vurdu fiyat makası 250 TL
İthalat kotası üretimi vurdu fiyat makası 250 TL
Karttan nakit borçlanmaya faiz ayarı: Neler değişecek?
Karttan nakit borçlanmaya faiz ayarı: Neler değişecek?
Hakan Fidan, FETÖ'nün kendini ele verdiği ilk olayı anlattı
Hakan Fidan, FETÖ'nün kendini ele verdiği ilk olayı anlattı
Yüksek yargı mart-nisanda seçime gidiyor
Yüksek yargı mart-nisanda seçime gidiyor
Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek: 5 yeni hızlı tren hattı için çalışmalar sürüyor
Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek: 5 yeni hızlı tren hattı için çalışmalar sürüyor
LGS'de bu noktalara dikkat
LGS'de bu noktalara dikkat
Konutta fiyat balonu söndü
Konutta fiyat balonu söndü
Yılmaz: Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda gerileme beklemiyoruz
Yılmaz: Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda gerileme beklemiyoruz
Tüketiciler dikkat! Ürün iadesinde enflasyon zararı
Tüketiciler dikkat! Ürün iadesinde enflasyon zararı
Fatih'in tılsımlı madalyonu: 82 milyon liraya satışa çıktı
Fatih'in tılsımlı madalyonu: 82 milyon liraya satışa çıktı
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması
8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik
8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 462 bin 600 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 462 bin 600 liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2024 18:09, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 18:10
Yazdır
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 462 bin 600 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 464 bin 686 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 462 bin 600 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 455 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 830 milyon 497 bin 505,37 lira, işlem miktarı ise 1.583,72 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 844 milyon 796 bin 941,62 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Say Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.455.000,002.330,00
En Düşük2.450.000,002.133,00
En Yüksek2.464.686,002.344,30
Kapanış2.462.600,002.338,40
Ağırlıklı Ortalama2.460.552,542.279,86
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.830.497.505,37
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.583,72
Toplam İşlem Adedi111

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber