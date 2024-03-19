Trabzon'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Sponsorlu İçerik
Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşmasını güncelleyecek
Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşmasını güncelleyecek
Türkiye'de yaşlı nüfus Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü
Türkiye'de yaşlı nüfus Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü
Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı, 4 kişi öldü
Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı, 4 kişi öldü
Gıdada taklit ve tağşiş uyarısı: Fiyatı çok ucuz ürünlerden kaçının
Gıdada taklit ve tağşiş uyarısı: Fiyatı çok ucuz ürünlerden kaçının
FETÖ'den aranan Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı
FETÖ'den aranan Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı
İkinci el oto satışında yeni karar... Süre uzatıldı
İkinci el oto satışında yeni karar... Süre uzatıldı
47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Motorine zam geliyor!
Motorine zam geliyor!
İthalat kotası üretimi vurdu fiyat makası 250 TL
İthalat kotası üretimi vurdu fiyat makası 250 TL
Karttan nakit borçlanmaya faiz ayarı: Neler değişecek?
Karttan nakit borçlanmaya faiz ayarı: Neler değişecek?
Hakan Fidan, FETÖ'nün kendini ele verdiği ilk olayı anlattı
Hakan Fidan, FETÖ'nün kendini ele verdiği ilk olayı anlattı
Yüksek yargı mart-nisanda seçime gidiyor
Yüksek yargı mart-nisanda seçime gidiyor
Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek: 5 yeni hızlı tren hattı için çalışmalar sürüyor
Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek: 5 yeni hızlı tren hattı için çalışmalar sürüyor
LGS'de bu noktalara dikkat
LGS'de bu noktalara dikkat
Konutta fiyat balonu söndü
Konutta fiyat balonu söndü
Yılmaz: Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda gerileme beklemiyoruz
Yılmaz: Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda gerileme beklemiyoruz
Tüketiciler dikkat! Ürün iadesinde enflasyon zararı
Tüketiciler dikkat! Ürün iadesinde enflasyon zararı
Fatih'in tılsımlı madalyonu: 82 milyon liraya satışa çıktı
Fatih'in tılsımlı madalyonu: 82 milyon liraya satışa çıktı
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması
8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik
8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik
OECD açıkladı: Türkiye'de kişi başına kaç doktor ve hemşire düşüyor?
OECD açıkladı: Türkiye'de kişi başına kaç doktor ve hemşire düşüyor?
Hastaya cinsel saldırı davasında Üniversite tazminat ödeyecek
Hastaya cinsel saldırı davasında Üniversite tazminat ödeyecek
Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Uzmanı açıkladı: Çarşambadan sonra kar yağışı etkili olacak
Uzmanı açıkladı: Çarşambadan sonra kar yağışı etkili olacak
Üniversitede 'cuma namazına giden sekretere soruşturma açıldı' iddiası
Üniversitede 'cuma namazına giden sekretere soruşturma açıldı' iddiası
Bakan Bak: Bize çalışan adam lazım, tatile giden değil
Bakan Bak: Bize çalışan adam lazım, tatile giden değil
Bakan Bolat'tan kırmızı et açıklaması
Bakan Bolat'tan kırmızı et açıklaması
Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin evi teslim edeceğiz
Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin evi teslim edeceğiz
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Adli Olaylar

Trabzon'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2024 11:10, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 11:00
Yazdır
Trabzon'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İlçeye bağlı Samsun Mahallesi'nde gece saatlerinde, Ahmet Bostan yönetimindeki 61 HA 909 plakalı otomobil, yolun alt kesimine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki Seher Hancı (64) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ahmet, eşi Ayşe ve kuzeni Abdurrahman Bostan yaralandı.

Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber