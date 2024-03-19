Dolar 32,34 TL'ye yükseldi
Güne değer kazancıyla başlayan dolar günü 32,34 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2024 17:27, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 17:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2990
|32,3000
|32,3430
|32,3440
|Avro
|35,1700
|35,1710
|35,1220
|35,1230
|Sterlin
|41,1290
|41,2460
|41,0860
|41,2030
|İsviçre Frangı
|37,4840
|37,6720
|37,3720
|37,5590
|ANKARA
|ABD Doları
|32,2690
|32,3490
|32,3130
|32,3930
|Avro
|35,1300
|35,2100
|35,0820
|35,1620
|Sterlin
|41,0690
|41,2790
|41,0260
|41,2360