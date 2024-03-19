Dolar 32,34 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2990 32,3000 32,3430 32,3440 Avro 35,1700 35,1710 35,1220 35,1230 Sterlin 41,1290 41,2460 41,0860 41,2030 İsviçre Frangı 37,4840 37,6720 37,3720 37,5590 ANKARA ABD Doları 32,2690 32,3490 32,3130 32,3930 Avro 35,1300 35,2100 35,0820 35,1620 Sterlin 41,0690 41,2790 41,0260 41,2360