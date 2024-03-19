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MİT'ten Irak'ta PKK/KCK'ya Ağır Darbe

MİT, PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod Rojda BİLEN'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2024 11:30, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 11:32
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MİT'ten Irak'ta PKK/KCK'ya Ağır Darbe

Rojda BİLEN, örgütün gençlik topluluğu olarak adlandırdığı yapıdaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumluydu.

MİT'in istihbarat ağı aracılığıyla BİLEN'in Irak/Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

BİLEN'in yerinin tespiti üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Rojda BİLEN, nokta operasyon ile Irak/Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.
Örgüte Katılacak Gençleri Tespit ve Teşvik Ediyordu

Rojda BİLEN, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı. BİLEN'in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.

Bişeng Brüsk kod Rojda BİLEN Kimdir?

Rojda BİLEN, 1988'de İsviçre'nin Lozan kentinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gördü. 2009 başlarında örgüte müzahir parti faaliyetlerinde yer almaya başladı. Parti teşkilatları aracılığıyla 2011 yılında PKK/KCK'ya katıldı.

BİLEN, örgüt içerisinde Kandil, Gare, Suriye, Mahmur gibi bölgelerde faaliyet gösterdi. Aslen Şırnak/Cizreli olan Rojda BİLEN hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranırlık kaydı bulunuyordu. Rojda BİLEN, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde mavi kategoride yer alıyordu.

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