MİT'ten Irak'ta PKK/KCK'ya Ağır Darbe
MİT, PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod Rojda BİLEN'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
Rojda BİLEN, örgütün gençlik topluluğu olarak adlandırdığı yapıdaki tüm kadın
teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumluydu.
MİT'in istihbarat ağı aracılığıyla BİLEN'in Irak/Süleymaniye kırsalında bulunan
İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
BİLEN'in yerinin tespiti üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon
kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Rojda BİLEN, nokta operasyon
ile Irak/Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.
Örgüte Katılacak Gençleri Tespit ve Teşvik Ediyordu
Rojda BİLEN, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı.
BİLEN'in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik
propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına
eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.
Bişeng Brüsk kod Rojda BİLEN Kimdir?
Rojda BİLEN, 1988'de İsviçre'nin Lozan kentinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde
eğitim gördü. 2009 başlarında örgüte müzahir parti faaliyetlerinde yer almaya
başladı. Parti teşkilatları aracılığıyla 2011 yılında PKK/KCK'ya katıldı.
BİLEN, örgüt içerisinde Kandil, Gare, Suriye, Mahmur gibi bölgelerde faaliyet
gösterdi. Aslen Şırnak/Cizreli olan Rojda BİLEN hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'nce "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranırlık
kaydı bulunuyordu. Rojda BİLEN, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde
mavi kategoride yer alıyordu.