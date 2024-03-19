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Kedi Eros için istinafa başvuru

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "öldürülen kedi Eros" davasında sanığa verilen karar ile ilgili, "Önceki kararda 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Bu sefer 3 yıl verildi. İyi hal indirimi yapılmış, 2 yıl 6 aya düşmüş oldu. Cumhuriyet savcımız bu konuda istinafa başvuracak." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Mart 2024 12:42, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 12:46
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Kedi Eros için istinafa başvuru

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde "Eros" isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan davada sanığa verilen ceza ile ilgili konuştu.

Yargının verdiği her kararın toplum vicdanında makes bulduğunu aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Önce 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi aynı mahkeme. Yani yaklaşık 1 ay tutuklu kaldı, 1 yıl 3 ay ceza verdi. Tahliye oldu. Tahliye olduktan sonra bir infial oluştu. Cumhuriyet Başsavcılığı da itiraz etti. İtiraz üzerine ağır ceza bu kararı kaldırdı. Yeniden yargılama için gün verildi. Herkes adliyeye koştu. Hatta o ilk karardan sonra serbest kaldığında Sayın Cumhurbaşkanımızın aradığını da ben söyledim. Yeniden yargılamada mahkemenin vereceği karara bizim önceden şu kararı ver şeklinde bir müdahale etmemiz söz konusu değil. Tabii bu sefer verdiği kararda alt sınırdan uzaklaştı. Yani bu tür cezalar Hayvanları Koruma Kanunu'nda hapis cezaları yoktu eskiden. Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı vardı. Tüm bunlar bizim zamanımızda yasalaştı. Önceki kararında 1 yıl 3 ay vermişti. Bu sefer 3 yıl verdi. İyi hal indirimi yaptı. 2 yıl 6 aya düşmüş oldu.

Tabii bu da bir tepki oluşturdu. Cumhuriyet savcımız bu konuda istinafa başvuracaktır. İnsanlara böyle cezalar vermiyorlar. Bunu diyenler de var? Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, yani kişi hangi cezayı alırsa alsın, 1 ay bile ceza alsa belli bir süre hapis cezası karşılığı olmalı. Olumlu örnekler de var. Seferihisar'da bir köpeği kulübede yakan şahsı, 4 yıl hapis cezasına çarptırdı hakim. Eros'un bu şekilde canice katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bir cana bu şekilde eziyet edilerek 6 dakika boyunca tekmelenmesi bir caniliktir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu tür fiillerin hiç cezası yoktu. Para cezası vardı."

Cezasızlık algısı, denetimli serbestlik konularında bir çalışmalarının olduğunu söyleyen Tunç, "Sokak hayvanları ile ilgili Tarım Bakanlığımızla birlikte bir çalışma gerçekleştirdik.

Hayvanların korunması konusunda hassasız. Ama insan sağlığını da tehdit etmemesi lazım. Bu anlamda dengeyi kuracak yasal bir düzenleme hazırlığı var. Seçim sonrası gündeme gelecek." diye konuştu.

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