Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün de olduğu 19 kişi yakalandı.

Adresler ve zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, 274 sentetik ecza hapı, 80 gram sentetik uyuşturucu, 13,6 gram esrar, ruhsatsız tabanca, fişekler, 4 hassas terazi ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Hükümlünün cezaevine gönderildiği, diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.