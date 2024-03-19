İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları eylemde! 6 bin kişi iş bıraktı

Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'da çalışan emekçileri kapsayan toplu iş sözleşmesinin (TİS) yapılan görüşmeler sonrasında tıkanması sonucunda yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı.

OTURMA EYLEMİ BAŞLATACAKLAR

Saat 10:00'da Konak Pier Binası önünde toplanan binlerce işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önüne sloganlar atarak yürümeye devam ediyor. İşçilerin burada oturma eylemi başlatacakları öğrenildi.