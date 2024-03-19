Bakan Kacır: Türkiye, rüzgar enerjisinde 10 yıl içerisinde Avrupa'nın lider ülkesi olacak

Bakan Kacır, İzmir Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Ziyarette Kacır'a AK Parti Konak Belediye başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da eşlik etti. Ziyaretin ardından Kacır, İzmir İktisat Kongresi Binası'nda düzenlenen Kalkınma Ajansı Projeleri Açılış Töreni'ne geçti. Törende konuşan Kacır, "Bugün İzmir'e kazandırdığımız 11 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemiz Cumhuriyet'inin ikinci asrına büyük ve güçlü Türkiye olarak giriyoruz. Son 22 yılda gerçekleştirdiğimiz kalkınma hamleleriyle üretimle, istihdamla, eser ve hizmetlerle adeta tarih yazdık. Şimdiyse 22 yılda gerçekleştirdiğimiz kazanımları 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla taçlandırıyoruz. Sağladığımız istikrar ve güven ortamıyla ülkemizi baştan başa kalkındırıyor, şehirlerimizi ihya ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilmek ilmek dokuduğumuz eser ve hizmet siyasetiyle durmadan, yorulmadan millete hizmet aşkıyla çalışmaya devam ediyoruz. Elbette 81 şehrimizi kalkındırma yolculuğunda İzmir'imize de ayrı bir önem atfediyoruz. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışıyla, yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla, bölgesel kalkınma projelerimizle İzmir için, İzmirliler için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

'İZMİR'DE 182 BİNDEN FAZLA NİTELİKLİ İSTİHDAMIN ÖNÜNÜ AÇTIK'

Bakanlık olarak 'Türkiye Yüzyılı'nda sayısız projeyi İzmir'e kazandırdıklarını vurgulayan Kacır, "Son 22 yılda 751 milyar lira tutarında sabit yatırım için 6 bin 365 yatırım teşvik belgesi düzenledik. İzmir'de 182 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Üretimin, sanayinin, ticaretin şehri İzmir'imize 4 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi kazandırdık. Organize sanayi bölgelerimizde ilave 95 bin istihdam oluşturduk. Şehrimizde katma değerli üretim ve teknolojik girişimciliğini daha ileriye taşıma adına 4 teknopark, 100 Ar-Ge merkezi ve 24 tasarım merkezi kurduk. Girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin yenilik odaklı projelerine 22 milyar 800 milyon lira Ar-Ge teşviki verdik. İzmir'in kalkınmasının, gelişmesinin, ekonomisinin taşıyıcısı olan KOBİ'lerimize can suyu olduk. Son 22 yılda şehrimizde 70 binden fazla KOBİ'ye 8 milyar 200 milyon lira destek olduk. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaraşır şekilde ülkemizin 3 büyük şehrinde TEKNOFEST coşkusunu yaşarken İzmir de bu coşkuya ortak olan şehirlerimizden biri oldu. Yurdumuzun dört bir yanından vatandaşlarımızla, yediden yetmişe adeta bir seferberlik ruhuyla İzmir'de buluştuk. 1 milyonu aşkın ziyaretçimizi ağırladığımız TEKNOFEST İzmir'de Milli Teknoloji Hamlesi'nin somut çıktılarından her bir eserimizle gururla buluştuk. Gençlerimizin hayallerine, yarının Türkiye'sinde imzası bulunacak evlatlarımızın heyecanlarına tanık olduk. Ne mutlu ki Milli Teknoloji Hamlesi'ni omuzlayan bu ülkeyi daha ileriye taşıma derdinde olan azimli, birikimli, çalışkan TEKNOFEST kuşağı var" diye konuştu.

Kacır, şöyle devam etti: "TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 22 yılda 5 bine yakın araştırma projesine ve 7 bin 700'den fazla bilim insanına İzmir'de 15 milyar lira destek sağladık. Merak eden, araştıran, sorgulayan, keşfeden bir gençlikle teknoloji yolculuğumuzu sürdürüyoruz. İzmir'deki 2 atölyemizle 81 şehrimizde kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile gençlerimizi bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştırıyoruz. Robotikten kodlamaya, tasarım ve programlamaya, havacılık ve uzay teknolojilerine, pek çok yenilikçi teknoloji alanında 3 yıl süreli ücretsiz eğitim imkanlarını özel yetenekli öğrencilerimizle buluşturuyoruz."

'İZMİR KALKINMA AJANSIMIZ İLE YEREL KALKINMAYI DESTEKLİYORUZ'

Geleceğin Teknoloji Yıldızları programı kapsamındaki Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne önümüzdeki dönem için başvurularının devam ettiğini duyuran Kacır, "25 Mart'a kadar tüm illerimizde 4'ten 9'uncu sınıfa ve lise hazırlık sınıflarında okuyan öğrencilerimizin Deneyap başvurularını bekliyoruz. Öte yandan İzmir'imizin kendine has değerlerini, eşsiz tatlarını, yerel lezzetlerini de unutmadık. Şehrimizin 41 yöresel lezzetini coğrafi işaretle tescilledik. Hem üreticimizi hem tüketicimizi koruma altına aldık. Gerçekleştirdiğimiz tüm projelerle tarihte milli iktisat kararlarının alındığı İzmir'i günümüzde de kalkındırmaya, ihya etmeye gayret ediyoruz. İzmir Kalkınma Ajansımız ile yerel kalkınmayı destekliyor, yereldeki kalkınmayı genele yaygınlaştırıyoruz. Şehrimizde kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın toplam 671 projesine bugüne dek 4 milyar 700 milyon lira kalkınma desteği sağladık. Bugün de İzmir'de yerli ve yenilenebilir enerjiden kadın ve genç istihdamına, teknolojik altyapı ve donanımı yenileme çalışmalarından yeşil ve mavi dönüşüme, kuluçka merkezlerinden tarımsal kalkınmaya 11 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Tüm projelere detaylı olarak girmeyeceğini ancak birkaç projeden özellikle bahsetmek istediğini belirten Kacır, şunları söyledi:

"Mermer artıklarından doğalı özdeş mermer alimonite üretimiyle ekonomik, çevreci ve yenilikçi malzeme üretimini temin ediyoruz. Kadınlar ve gençler için Karabağlar Mobilya Akademi ile kadınlarımızın ve gençlerimizin şehrimizde iş gücüne katılımını destekliyoruz. Son yıllarda yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiğimiz hamlelerle Türkiye'de rüzgar enerjisi sektöründe üretim üssü haline gelmiş şehrimizde, rüzgar enerjisi meteorolojisi ve çevresel test ve analiz merkezini kurmuş olduk. Bu merkezimizde sektörümüzün ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlara uygun test ve analiz merkezini İzmir'e kazandırmış olduk."

'İZMİR'İN LAYIK OLDUĞU HİZMETLERE KAVUŞMASININ ZAMANI GELDİ'

Türkiye'de denizüstü rüzgar enerjisi alanında ilk kez gerçekleştirilen Denizüstü Rüzgar Ölçüm Projesi kapsamında Küçükada'da kurulan ölçüm direğiyle yıl boyunca veri topladıklarını aktaran Kacır, "Sektörün gelişimi için gerekli modellemelerin ve yatırımların yapılmasına katkı sağlıyoruz. Kurduğumuz bu altyapılarla önümüzdeki dönemde rüzgar santrallerinde yerlilik oranımızı yüzde 60'ların çok daha üzerine hep birlikte taşıyacağız. Bu alanda Avrupa'da en iddialı 5 ülkeden biriyiz. Ama gelişme hızımız gösteriyor ki Türkiye, rüzgar enerjisinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde Avrupa'nın lider ülkesi olacak. İzmir de bu liderlik sürecinin Türkiye'de öncü şehri olacak. Avrupa'da önümüzdeki 7 yıl içinde oluşacak yaklaşık 300 gigawatt rüzgar türbini talebinden pay almayı ve yine ülkemizde yeşil dönüşümün ana unsuru olan yenilenebilir enerji yatırımlarında 2035 yılına dek gerçekleşecek 15 gigawatt rüzgar türbini yatırımlarında yerli türbinlerimizin kullanılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu önemli projeler bizim İzmir'in büyümesine, gelişmesine, tüm imkanlarımızla koyduğumuz katkının somut örneği niteliğinde. Sanayinin, ticaretin, üretimin lokomotifi İzmir'i gerçekten bir başka seviyoruz. Ancak İzmir, yerel düzeyde bekleyen potansiyelini maalesef uzun bir dönemdir harekete geçiremedi. Yerel yönetimde ihmal edilen İzmir ve İzmirliler, mevcut yönetimle maalesef eser ve hizmet siyasetine hasret. Artık İzmir'in layık olduğu hizmetlere kavuşmasının zamanı geldi. Şehrimizde yıllar yılı adeta kangren haline gelmiş sorunları çözmek, İzmir'i daha da güzelleştirmek, hak ettiği seviyeye ulaştırmak için vizyonumuzla, hedeflerimizle, programlarımızla ve adaylarımızla hazırız" dedi.

'DAHA ÇOK DESTEK BEKLİYORUZ'

İlk kurulan ajanslardan birinin İzmir Kalkınma Ajansı olduğuna dikkati çeken İzmir Valisi Elban ise "O günden bu yana kadar da kurumsal kapasitesini ciddi manada geliştirdi. Projelerin bütçe büyüklüğü ya da alandaki yapılış şeklinden ziyade vizyonu, teknolojisi ya da bilimselliği açısından değerlendirdiğimizde, çok özellikli işlere destek veren bir ajans. Bu da ajansın kurumsal kapasitesi ve vizyonu ile ilgili doğru tespit yapmamızı sağlayacak bir unsur. Tüm derdimiz; ülkemizin kalkınması. Kalkınalım ki istihdam olsun, üretelim, ihracat yapalım. Ama kalkınmak için sınırlı olan kaynaklarımızı doğru kullanmamız, doğru yere yatırım yapmamız, doğru yönelimimiz olması lazım. Doğru teknolojinin doğru zamanda da ülkeye getirilmesi lazım. Bunun için de bilgiye ve kurumsal kapasiteye ihtiyaç var. Özellikle bakanlığımızın hem teknoloji konusunda hem teknoloji ile diğer dönüşümlerin sağlanması konusunda inanılmaz çalışmaları var. O ivmede biz de il olarak yararlanmak istiyoruz. Biz de artık o yürüyen kervana dahil olmak hatta ön saflarda olmak istiyoruz. Bunun için de bu ve benzeri projeleri daha fazla yapmak istiyoruz. Bakanımızın desteği hep var; ama daha çok destek bekliyoruz" diye konuştu.

'KALKINMA YERELDE BAŞLIYOR'

AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da "Küçük Menderes Havzası'nda tarımıyla, Bakırçay Havzası'nda sanayisiyle, Yarımada'da turizmiyle ve merkezde de bunların hepsini toplayan ticaretin kalbi bir şehrin içerisindeyiz. Burada yapmış olduğumuz projelerle kadın istihdamı, genç istihdamı sağlamanın yanı sıra artık İzmir'e farklı bir yön veren rüzgar enerjisinin ana merkezi haline geleceğiz. Buradaki projelerimizin ne kadar nitelikli olursa, diğer arkadaşlara ne kadar yön gösterici olursa, İzmir'e o kadar daha ticaretin, istihdamın gelmesini sağlayacaktır. Çevreye duyarlı firmaların da buraya katkı sunması gerçekten çok önemli. Kalkınma yerelden başlıyor. Projelerin belki maddi tarafını sizler vereceksiniz ama onların oradaki alan üretimi ve fiziksel koşullarını sağlamak konuları da yerel yönetimlerin üstüne düşen görevler. Seçim sürecinden sonra Allah izin verirse, hep beraber artık İzmir'de bir dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bu dönüşüm, İzmir'de hizmet için gelecek. Kamunun, siyasetin, üniversitenin, sivil toplum kuruluşlarının hepsinin beraber çalışacağı, hepsinin bir konsorsiyum halinde, faydalanıcılarının da çok daha katma değerli olacağı bir İzmir'i sizlerin vereceği desteklerle, bizlere sunmuş olduğunuz olanaklarla biz de güçlendireceğiz" dedi.