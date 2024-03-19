Cumhurbaşkanlığı uyardı... Elektronik belgenin fiziki arşivini yapmayın

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından tüm kamu idarelerine gönderilen yazıda; kamu kurum ve kuruluşlarınca belgelerin elektronik ortamda üretildiği ancak elektronik belge yönetim sistemlerinde (EBYS) dosya bütünlüğünün fiziksel ortamdaki gibi sağlanamadığı, birim değişikliklerinde belgelere erişilemediği gibi bazı istisnai gerekçelerle güvenli elektronik imza ile imzalanan belgelerin çıktılarının alınıp saklandığı ve muhataplara iletildiği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, fiziksel ortamda var olan ve personelin ihtiyaç duyduğu resmi yazışma ve dosyalamaya ilişkin süreçlerin EBYS'lerde de kullanılabilmesinin temin edilmesi, bürokrasinin hızlandırılması ile uygulama birliğinin sağlanması adına imza yetkisi bulunan yöneticiler tarafından güvenli elektronik imza kullanılması ve elektronik ortamda üretilen belgelerin çıktıları alınmaması konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarına uyarı yapılmıştır.