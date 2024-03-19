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Erdoğan'dan Mamak'ta sitem: Daha yüksek oy bekliyorduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Biz Mamak'tan aslında daha yüksek oy bekliyorduk. Demekki mesajlarımızı Mamak halkına ulaştırma konusunda eksiklerimiz oldu." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Mart 2024 15:54, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 16:01
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Erdoğan'dan Mamak'ta sitem: Daha yüksek oy bekliyorduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Biz Mamak'tan aslında daha yüksek oy bekliyorduk. Demekki mesajlarımızı Mamak halkına ulaştırma konusunda eksiklerimiz oldu. Hangi kökene, meşrebe, fikre, siyasi görüşe sahip olursa olsun her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Bizim siyaset geneleneğimizde beklentiler karşılanmayınca muhallefetin yaptığı gibi suçu, hatayı, kusuru millete atmak yoktur. Biz eksik varsa kendimzide arar, hata varsa yine kendimize bakarız. Muhalefet cenahı ise bırakın kazandıkları bir seçimi, yenildikleri seçim sonrası bile kendilerini sorgulamaz, hesaba çekmezler. Her zaman bir günah keçisi bulup yollarına devam ederler.

Sandık sonucunu daha fazla insana ulaşmamız gerektiği şeklinde okuyoruz. Ankara bizim, gepimizin.

31 Mart'ta Mamaklı kardeşlerimizle el le verip, eser ve hizmet siyasetini zirveye çıkaracağız.

Belediye yatırımları konusunda ilçemiz Ankara'da bir başarı hikayesidir.

Mamak denilince akla gece kondular gelirdi, çarpık yapılaşma gelirdi, yokluk ve yoksulluk gelirdi. Biz hem belediye hizmetleri hem de hükümet yatırımlarıyla ilçemize yakışmayan bu tabloya son verdik.

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