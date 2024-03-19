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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında futbolculara bir soruşturma yok

Adalet Bakanı Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, futbolcularla ilgili soruşturmanın söz konusu olmadığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2024 16:52, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 17:19
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olaylara ilişkin, "Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik de soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil." dedi.

Bakan Tunç, Kozan ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Adana'nın tarih, turizm, ticaret ve tarımla öne çıkan önemli bir il olduğunu belirten Tunç, "Adana'mız en güzeline layık. İnşallah yeni dönemde, 31 Mart'tan sonra Adana'mız gerçek belediyecilik anlamında da hükümetimizle uyumlu bir süreci yakalayacak ve Adanalılar hak ettiği çok daha güzel belediyecilik, şehircilik hizmetlerine inşallah kavuşacak." ifadesini kullandı.

Tunç, bir gazetecinin Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olaylara ilişkin sorusu üzerine, "Spor sahalarımızda bu tür görüntüleri kabul etmek mümkün değil. Hiç hoş değil. Spor kardeşliktir, barıştır, dostluktur. Dostluğa ve kardeşliğe vesile olması gerekirken düşmanlığa vesile olması kabul edebileceğimiz bir durum değil. O nedenle dünkü Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra çıkan olayları da kabul etmek mümkün değil." diye konuştu.

Adli sürece ilişkin Bakan Tunç, şu değerlendirmede bulundu:

"Müsabakadan sonra gözaltılar gerçekleştirildi. Sahaya inen taraftarların, futbolculara yönelik saldırıları sonrasında adli soruşturma hemen başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi, 12 kişi gözaltına alınmıştı. Kimlikleri tespit edilen kişilerle ilgili de gözaltı süreçleri devam ediyor. O kamera görüntüleri de izlenerek burada kimler bu konuda kusurluysa gerekli adli soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapacağı soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Temennimiz, bu tür görüntülerin bir daha olmaması."

Yılmaz Tunç, futbolcularla ilgili soruşturmanın olup olmadığı yönündeki soruyu, "Şu anda futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Burada sahaya giren taraftarların, futbolculara saldıran 38 kişinin ismi tespit edildi. Bunlarla ilgili adli süreç devam ediyor. Futbolcularla alakalı herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik de soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil." şeklinde yanıtladı.

Fenerbahçe Kulübünün resmi sayfasında sosyal medyada yer alan paylaşımlarla ilgili bir açıklama olduğunun hatırlatılması üzerine ise Tunç, "Orada bir yanlış anlama söz konusu, Fenerbahçe Kulübümüzün böyle bir açıklaması söz konusu olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına ilişkin bir beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki birtakım yanlış paylaşımlar sonrası oluşan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz." dedi.

- "Türkiye'nin suç şebekelerinden arınması noktasında çok önemli mesafeler alındı"

Suç ve suçlulara yönelik operasyonlara da değinen Tunç, şunları kaydetti:

"Şimdi tabii sadece Adana özeli değil. İçişleri Bakanlığımızla koordineli yürüttüğümüz çalışmalar var. Özellikle Türkiye'nin suç şebekelerinden arınması noktasında çok önemli mesafeler alındı. 22 yıldan bu yana bu mücadele gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu mücadeleden taviz vermek mümkün değil. Gerek Türk Ceza Kanunu (Madde) 220 anlamında adi suç örgütleri gerekse silahlı suç örgütleri ve terör örgütleriyle mücadelede kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin huzurlu bir geleceğe kavuşması anlamında Türkiye'nin daha huzurlu olması anlamında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, devletimizin tüm kurumları, illerde valilerimiz, adliyelerimiz, hakim, savcılarımız ve yargımız koordineli bir şekilde bu çalışmaları sürdürüyor. Bu çetelerden temizleninceye kadar da bu mücadele devam edecek."

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