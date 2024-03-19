Akşener'in esnaf ile '1 oy' pazarlığı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerindeki esnafı ziyaret etti. Akşener'e Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya ve Uğur Poyraz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal, Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Emre Afacan, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Meryem Gökay Balkıç eşlik etti.

Döşemealtı ilçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, dükkanlara girerek esnafla sohbet edip partisinin adaylarına oy istedi. İlçede girdiği bir optikçide kendisine güneş gözlüğü hediye edilen Akşener, bir de numaralı gözlüğü için çerçeve satın aldı. Akşener seçtiği gözlükleri takıp gazetecilere "Hangisi güzel oldu" diye sordu.

Sonrasında Remzi Kanmaz'a ait iş yerine giren Akşener, burada Kanmaz ile bir süre sohbet etti. Sonrasında Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'ye oy vereceğini söyleyen Kanmaz'dan oy isteyen Akşener, "Dürüstlüğünü çok beğendim. Benden 2 yaş küçüksün. Nesrin Hanım ile ilgili pazarlık edelim. Aileden birisi bizim adayımıza oy versin" dedi. Esnaf Kanmaz'ın eşi ise "İnşallah tabi" karşılığını verdi.

Ardından Konyaaltı ilçesindeki esnafı ziyaret eden Akşener, burada da Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak'a ait kırtasiyeye girdi. Kırtasiyecilerin zincir marketlerle ilgili sorunlarını dinleyen Akşener, sonrasında ise girdiği eczanede veresiye defteri olup olmadığını sordu.

Burada esnaf ile konuşan Akşener, "Yerel seçimler bir farklı fırsat yaratıyor seçmen açısından. Erken bir seçim söz konusu olmadığı takdirde ki olmayacak. 4 yıl boyunca eğer kulak çekmezseniz, aynı sistem üzerinde yürür. 3 yıl boyunca esnaf gezdim ve ilk olarak Ağrı'da eczanede veresiye defteri gördüm, inanamadım. Ondan sonra her eczaneye girdiğimde soruyorum. Bir kısmı ödemeye çalışıyor. Siyasetçilerin esnaf gezmesi lazım. Kendimi halkın içerisinden sayardım ama hiçbir şey bilmiyormuşum. Bu dükkanların içerisinde neler gördüm neler" dedi.

Sonrasında girdiği bir kafede sohbet ettiği çalışanlardan birinin atanamayan öğretmen olduğunu öğrenen Akşener, atanamayan öğretmenlerin sorunlarına dikkati çekti.