20 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile KKTC vatandaşlarının katılımıyla düzenlenecek iftar programına katılacak.

(İstanbul/18.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halk buluşmaları ile iftar programına iştirak edecek.

(Trabzon/12.00/Giresun/15.00/Ordu/18.47)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılacak.

(İstanbul/19.23)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ve AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Kütahya/16.00/16.30)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Karaköprü ilçesi Aşık Mahallesi 2. etap 758 konutun temel atma töreni, meslek odası başkanlarıyla istişare toplantısı ile Karaköprü esnafı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftar programına katılacak.

(Şanlıurfa/ 14.00/15.30/18.30)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kulu Bölge Devlet Hastanesi açılışına iştirak edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Altınekin ile Cihanbeyli ilçelerini ziyaret edecek.

(Konya/12.00)

5- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çarşamba esnafını ve Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Yöneticileri ile toplantı yapacak ve Saathane esnafına ziyarette bulunacak.

(Samsun/11.30-17.30)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek teşkilat toplantısına katılacak.

(Bitlis/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mersin Agropark Açılış Töreni'ne katılacak, Mersin Üniversitesi'nde gençlerle buluşacak, Kalkınma Ajansı Mersin Projeleri ile Model Fabrika ve Kalkınma Ajansı Projeleri'nin açılışlarına iştirak edecek, Çukurova Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelecek.

(Mersin/11.50/13.15/14.00/Adana/15.40/17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Altındağ ilçesinde düzenlenecek iftar programında vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Ankara/19.08)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yenişehir-Bilecik Devlet Yolu Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bozüyük Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı'na, Çalı-Kayapa-Hasanağa İl Yolu 2. Etap Açılış Töreni'ne, Bursaray Emek-Balat Raylı Sistem Hattı Tamamlanma Töreni'ne, Bursa Büyükşehir Belediyesinin İznik'teki iftar programına iştirak edecek, İznik Roma Tiyatrosu'nun açılışını yapacak.

(Bilecik/11.00-14.00/Bursa/16.00-20.30)

4- TÜİK, mart ayı tüketici güven endeksini, şubat ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini ve motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını duyuracak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.00)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tepeüstü Hüdai Camisi'nde 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki ve Kastamonu'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve turizmcilerle ayrı toplantılarda bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00/Kastamonu/15.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları açılış töreni katılacak.

- Bakan Osman Aşkın Bak, Üsküdar Belediyesi Gençlerle iftar buluşmasına iştirak edecek.

(Antalya/11.30/İstanbul/19.22)

2- THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu altıncı ve son haftasında, J Grubu'nda Galatasaray Ekmas, Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibine konuk olacak.

(Dijon/22.00)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın A.Carraro Imoco ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

5- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel ekibini ağırlayacak.

(Ankara/19.00)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 30. hafta maçlarıyla tamamlanacak. OGM Ormanspor-Fenerbahçe Alagöz Holding, Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol, Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın, Emlak Konut-İlkem Yapı Tarsusspor ve ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring müsabakaları oynanacak.

(Ankara/15.00/18.00/Kayseri/Antalya/İstanbul(2)/Mersin/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. haftası, Tekirdağ Süleymanpaşa-Armada Praxis Yalıkavak maçıyla tamamlanacak.

(Tekirdağ/15.00)