9.Yargı Paketi hazırlanıyor

Dünya Gazetesi'nden Ferit Parlak'ın haberine göre 8. Yargı Paketi olarak bilinen 7499 sayılı 'Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, 9.Yargı Paketi'nin çalışmalarına başlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu ile İcra İflas Kanunu'nda değişiklik yapan 8'inci Yargı Paketi'nde, takvim nedeniyle eksikler yer aldığını, 9'uncu Yargı Paketi ile bu eksikliklerin de giderileceğini söyledi. Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemelerin gerçekleştirildiğini belirterek "9. Yargı Paketi'mizin hazırlıkları devam ediyor.

Meclis'in takvimi nedeniyle 8'inci pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili, cezasızlık algısıyla ilgili bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarımızı milletvekillerimizin takdirine sunacağız. Meclis açıldığında, seçim sonrası Meclis'imizin takdirine taslak çalışmamızı sunacağız" açıklamasını yaptı.

Yatırımcı güven ister

İş dünyasının, "Piyasa ekonomisinin tam işleyebilmesi için devletin, kişilerin yaşama, mülkiyet ve serbest girişimcilik haklarını garanti etmesi gerekir. Hem demokrasi hem piyasa ekonomisi, temel hak ve özgürlüklere dayanmaktadır. Rekabete dayalı piyasa ekonomisinde mülkiyet hakkı, ticaret özgürlüğü, sözleşme serbestliği, kanun önünde eşitlik ilkelerinin vazgeçilmez koşuludur" yönündeki görüşü üzerine Bakan Tunç, hukuk ve ekonomi ilişkisinin önemine işaret ederek, yatırımcının öngörülebilirlik istediğini, hukuk devletinin en belirgin özelliğinin hukuki güvenlik ve hukuki verimlilik ilkesi olduğunu ifade etti. Bakan Tunç, yatırımcının da kendini güvende hissedeceği, keyfi uygulamalarla karşılaşmayacağı ortam isteyeceğine, ekonominin dayandığı ana sütunun güven olduğuna dikkat çekti. Tunç, dava sürelerini kısaltan arabuluculuk işlemlerini ise geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var

Adalet Bakanı Tunç, Anayasa'da da reform niteliğinde değişiklikler yapıldığını, hak arama hürriyetine ilişkin önemli düzenlemeler getirildiğini belirtti. Anayasa'da yapılan değişikliklerin darbeci, vesayetçi ruhu tam anlamıyla kaldırmadığını dile getiren Tunç, "Bu değişiklikler, yeknesaklığı bozdu. Bu bozukluk devletin kurumları, yargı kurumları arasında görüş farklılıklarına, bazı olaylarda farklı sonuçlara varmalarına neden olabiliyor. O nedenle yeknesaklığın ortadan kaldırılması hem darbeci ve vesayetçi ruhun tamamen terk edilmiş olması ve Anayasa'mızın darbeciler tarafından yazılmış olması bile yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunun açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Kadına şiddetin cezası artacak

Kadına şiddet konusunda cezaların arttırılmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını dile getiren Tunç, "Hatta geçen yasama döneminin son paketinde cezaları arttırdık. Yani kasten öldürme suçu bir erkeğe karşı işlenmişse müebbet hapis, kadına karşı işlenmişse ağırlaştırılmış müebbet hapis. Kasten yaralama, eziyet, işkence. Bütün suçlarda kadına karşı işlenen suçların cezalarını daha da arttırdık. Israrlı takibi ayrıca yeni bir suç tipi olarak ihdas ettik. Bu konuda Meclisimizin yasama anlamında üzerine düşeni yaptığı kanaatindeyim. Suçu önleme bakımından 'Benim hayatım tehlikede' diyen bir kadın hakkında mahkeme kararına gerek olmadan o tedbir mutlaka hemen gecikmeksizin verilmeli."

Sporda şiddete yeni düzenleme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Lig'deki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının son düdüğünün ardından yaşanan skandal olaylarla ilgili görüşlerini ve yapılacakları da açıkladı.Bakan Tunç, Trabzon'da maç sonu olaylar için, "Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Buna rağmen 'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?' konusunu değerlendirdik. Bir taslak çalışmamız oluştu. Seçim sonrası Meclis'imizin takdirine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Tok için ABD'den talepte bulunduk.

İstanbul'da ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılan 17 yaşındaki T.C. hakkında konuşan Tunç, 7 Mart'ta ABD makamlarından iade talebinde bulunulduğunu, geçici tutuklama evrakının da gönderildiğini belirtti. ABD Adalet Bakanlığının, gönderdiği cevap yazısında bazı belgeler istediğini bildiren Tunç, bu belgeleri tamamladıklarını, süreci takip ettiklerini vurguladı. Tunç, "Umut ediyoruz ki ABD iade konusundaki talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama süreci de devam etsin. Şu anda 1 kişi tutuklu, 2 kişi adli kontrol aldı" dedi.

8'inci pakette neler vardı.

İcra ve İflas Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi toplam on beş kanunda değişiklikler yapıldı. İtiraz, istinaf ve temyiz başvuru süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta olarak belirlendi. Ceza yargılamasındaki süre tutum dilekçesi ise uygulamadan kaldırıldı.