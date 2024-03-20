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'Çetinler' suç örgütü çökertildi: 109 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-15" operasyonlarında "Çetinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda, örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 109 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2024 08:02, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 09:00
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'Çetinler' suç örgütü çökertildi: 109 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'da operasyon yapıldığını aktardı.

Gerçekleştirilen "Mahzen-15" operasyonlarında, elebaşlığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı "Çetinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlarda elebaşlarının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 109 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yakalanan şüphelilerin, uyuşturucu madde ticareti , kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, işyeri kurşunlama ve yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda, 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk lirasına el konuldu

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "İstanbul Başsavcılığımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine de yer verdi.

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