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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 8.955,12 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 18:40, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 18:40
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 1,63 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda gözler bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrilirken, risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulunda (PPK) açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, 2. el konut satışları, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, piyasaların BoE'nin faiz indirimine ağustosta başlayacağı ihtimali üzerinde durduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

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