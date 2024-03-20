Dolar günü 32,38 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,3430 32,3440 32,3880 32,3890 Avro 35,1220 35,1230 35,1320 35,1330 Sterlin 41,0860 41,2030 41,1460 41,2630 İsviçre Frangı 37,3720 37,5590 37,1130 37,2990 ANKARA ABD Doları 32,3130 32,3930 32,3580 32,4380 Avro 35,0820 35,1620 35,0920 35,1720 Sterlin 41,0260 41,2360 41,0860 41,2960