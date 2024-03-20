Dolar günü 32,38 TL'den kapattı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 32,38 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 17:35, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 17:49
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,3430
|32,3440
|32,3880
|32,3890
|Avro
|35,1220
|35,1230
|35,1320
|35,1330
|Sterlin
|41,0860
|41,2030
|41,1460
|41,2630
|İsviçre Frangı
|37,3720
|37,5590
|37,1130
|37,2990
|ANKARA
|ABD Doları
|32,3130
|32,3930
|32,3580
|32,4380
|Avro
|35,0820
|35,1620
|35,0920
|35,1720
|Sterlin
|41,0260
|41,2360
|41,0860
|41,2960