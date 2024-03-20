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İletişim zorluğu yaşayan 3 bin 304 yerleşim yeri artık çevrim içi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Evrensel Hizmet Fonundan karşılanmak üzere, nüfusu 500'den az ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan 3 bin 304 yerleşim yeri, kapsama alanına dahil edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 11:25, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 11:16
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İletişim zorluğu yaşayan 3 bin 304 yerleşim yeri artık çevrim içi

Mobil kapsama oranı nüfus bakımından yüzde 99'un üzerinde olan Türkiye'de, coğrafi zorluklar ve yüksek altyapı maliyeti nedeniyle bazı köyler halen bu imkandan yararlanamıyor.

Söz konusu yerlere gerekli hizmeti götürmek için tüm masrafları Evrensel Hizmet Fonundan karşılanmak üzere geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Planlama kapsamında, Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) detaylı bir hazırlık yaptı.

Zor şartlarda altyapı çalışması yapıldı

Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanına kayıtlı, GSM iletişim altyapısı olmayan, kırsal kesimde bulunan, yüksek maliyet alanlarından oluşan ve nüfusu 1 ila 500 arasındaki yerleşim yerleri belirlendi. Buralara gerekli altyapının kurulabilmesi için de çalışma yapıldı.

Söz konusu çalışmalar kapsamında 2023 yılı sonuna kadar 3 bin 304 yerleşim yeri kapsama alanına dahil edildi.

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