SMO, PKK/KCK-PYD/YPG'li teröristi yakaladı
Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, PKK/KCK-PYD/YPG'li Rızgar Amed kod Mehmet KILIÇ'ı Zeytin Dalı Harekat Alanı'na sızmaya çalışırken yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teknik desteği ile terörist KILIÇ'ın ZDHA'nında
eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi. SMO güçleri terörist KILIÇ'ın eylem
gerçekleştirmesine izin vermedi. PKK/KCK-PYD/YPG'li KILIÇ'ı sızma girişimi sırasında
canlı olarak ele geçirdi.
Terörist KILIÇ, örgütün 2019 yılında TSK'nın Şırnak/Uludere Karaçalı Karakolu'na
yönelik gerçekleştirilen sızma faaliyetinde de yer almıştı.
Rızgar Amed kod Mehmet KILIÇ Kimdir?
PKK/KCK'ya Mayıs 2015'te Muş/Şenyayla kırsalında ikamet eden akrabaları vasıtasıyla
katıldı. Askeri ve ideolojik eğitimlerini tamamlaması akabinde sırasıyla örgütün
Irak/Metina ve Gare alanlarında görev yaptı.
2018'de örgütte sözde silahlı mücadeleye katıldı. 2019'da TSK tarafından gerçekleştirilen
hava operasyonunda yaralandı. 2020'de örgüt tarafından Rojava alanında görevlendirildi.
Terörist Mehmet KILIÇ hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Terör
Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunuyordu.