SMO, PKK/KCK-PYD/YPG'li teröristi yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teknik desteği ile terörist KILIÇ'ın ZDHA'nında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi. SMO güçleri terörist KILIÇ'ın eylem gerçekleştirmesine izin vermedi. PKK/KCK-PYD/YPG'li KILIÇ'ı sızma girişimi sırasında canlı olarak ele geçirdi.



Terörist KILIÇ, örgütün 2019 yılında TSK'nın Şırnak/Uludere Karaçalı Karakolu'na yönelik gerçekleştirilen sızma faaliyetinde de yer almıştı.



Rızgar Amed kod Mehmet KILIÇ Kimdir?



PKK/KCK'ya Mayıs 2015'te Muş/Şenyayla kırsalında ikamet eden akrabaları vasıtasıyla katıldı. Askeri ve ideolojik eğitimlerini tamamlaması akabinde sırasıyla örgütün Irak/Metina ve Gare alanlarında görev yaptı.



2018'de örgütte sözde silahlı mücadeleye katıldı. 2019'da TSK tarafından gerçekleştirilen hava operasyonunda yaralandı. 2020'de örgüt tarafından Rojava alanında görevlendirildi.



Terörist Mehmet KILIÇ hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunuyordu.

