'Nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik' operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, M.M'nin elebaşı olduğu şüphelilerin, mali sıkıntılar yaşayan kişilere kendilerini, yurt dışı bağlantılı bankaların temsilcisi olarak tanıttığını belirledi.

Soruşturmada, mağdurlara kredi vaadinde bulunan şüphelilerin, faiz karşılığında borç verdikleri kişilere senetler imzalatarak "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarını işledikleri tespit edildi.

Savcılık tarafından M.M'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, İstanbul ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına altına alınan 15 şüpheliden 1'inin cezaevinde olduğu öğrenildi.