Deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerine eğitim desteği

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Sponsorlu İçerik
Kadın öğretmen, trafikte tartıştığı hemcinsini darbetti
Kadın öğretmen, trafikte tartıştığı hemcinsini darbetti
AK Parti'den emekli zammı açıklaması
AK Parti'den emekli zammı açıklaması
Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor
Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor
2 Kurum toplamda 552 personel alacak: KPSS şartı yok!
2 Kurum toplamda 552 personel alacak: KPSS şartı yok!
5 büyükşehirde YRP, AK Parti'ye kaybettiriyor
5 büyükşehirde YRP, AK Parti'ye kaybettiriyor
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Akaryakıta çifte zam
Akaryakıta çifte zam
Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
2024-İSG/1 Başvuruları başladı
2024-İSG/1 Başvuruları başladı
Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
AYM'den iki doçent için özel hayata saygı kararı
AYM'den iki doçent için özel hayata saygı kararı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak
'Çetinler' suç örgütü çökertildi: 109 şüpheli yakalandı
'Çetinler' suç örgütü çökertildi: 109 şüpheli yakalandı
9.Yargı Paketi hazırlanıyor
9.Yargı Paketi hazırlanıyor
Akaryakıtta 'tek fiyat' dönemi
Akaryakıtta 'tek fiyat' dönemi
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 27 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 27 hedef imha edildi
Üç ilde eğitime yarın ara verildi
Üç ilde eğitime yarın ara verildi
'Vatandaşların tapuları teminat olarak gösterildi' iddiası yalanlandı
'Vatandaşların tapuları teminat olarak gösterildi' iddiası yalanlandı
Bakan Tekin: İHL oranı 28 Şubat döneminin altında
Bakan Tekin: İHL oranı 28 Şubat döneminin altında
'Yükseköğretimden büyük kopuş' başlıklı haberlere açıklama
'Yükseköğretimden büyük kopuş' başlıklı haberlere açıklama
Yaşlı Profili Araştırması'nın sonuçları 3 gün sonra açıklanacak
Yaşlı Profili Araştırması'nın sonuçları 3 gün sonra açıklanacak
Gram altında makas tarihi zirveye çıktı
Gram altında makas tarihi zirveye çıktı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında futbolculara bir soruşturma yok
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında futbolculara bir soruşturma yok
Bakan Bayraktar'dan İliç'teki toprak kaymasına dair açıklama
Bakan Bayraktar'dan İliç'teki toprak kaymasına dair açıklama
'TOKİ Başkanı hak sahibine yumruk attı' iddialarına yalanlama
'TOKİ Başkanı hak sahibine yumruk attı' iddialarına yalanlama
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerine eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, deprem bölgesindeki 5 ilde özel okullarda 23 bin 104 öğrenciye eğitim öğretim desteği verildi. Desteklerden en fazla yararlanan kademe ortaöğretim oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 12:33, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 12:29
Yazdır
Deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerine eğitim desteği

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere, eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de geçen yılın kasım ayında yayımlanmıştı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu illerdeki özel okulların ve öğrencilerin eğitim ile öğretim desteğine ilişkin yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Buna göre, deprem bölgesindeki 5 ilde 357 özel okulda 23 bin 104 öğrenci eğitim ve öğretim desteği kapsamına alındı. Bu öğrencilerin özel okullara yerleştirme işlemleri süreci tamamlandı.

Bu kapsamda, deprem bölgesindeki 5 ilde bulunan özel okullarda eğitim alan okul öncesi öğrenciler için 12 bin 800 lira, ilkokul öğrencileri için 15 bin 400 lira, ortaokul öğrencileri için 18 bin lira ve lise öğrencileri için 18 bin lira destek sağlandı.

40 bin kontenjan ayrılan eğitim öğretim desteğine en fazla başvuru, Malatya'dan yapıldı.

En fazla destek alan kademe ise 7 bin 758 öğrenci ile ortaöğretim oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber