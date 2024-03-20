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Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik

Türkiye'nin CDS puanı, günlük 18,6 baz puan yükselerek 341 ile 1 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Uzmanların verdiği bilgiye göre; CDS'te eski kontratın vadesi 4.5 yıl, yenisi 5 yıllık kontrat fiyatlanmaya başlıyor ve vade uzayınca doğal olarak daha pahalı oluyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 20 Mart 2024 20:20, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 20:21
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Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik

Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) günlük olarak 19 baz puan artışla 341 baz puana geldi. Böylelikle risk primi 1 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye'nin risk primi geçen sene yaşanan seçim sürecinin ardından düşüş ivmesi yaşamıştı. Seçim öncesinde 700 baz puanı test eden risk primi Aralık ayında 300 baz puanın altına kadar gerilemişti.

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