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40 yeni noterlik kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un imzasıyla, vatandaşların hizmetlere kolay ve hızlıca ulaşması amacıyla 40 yeni noterlik daha kuruldu. Böylece ülke genelinde noterlik sayısı 2 bin 385'e ulaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2024 13:08, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 13:09
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40 yeni noterlik kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni açılan noterliklerin hayırlı olmasını dileyerek, "Hukuki güvenliğin sağlanmasında ve anlaşmazlıkların önlenmesinde etkin bir görev üstlenen noterliklerimizin sayısını artırıyoruz. Vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine yerinde ve daha hızlı şekilde ulaşabilmesi için 40 yeni noterlik kurduk. Böylece; 2002 yılında 1231 olan noterlik sayısını kurduğumuz yeni noterliklerle birlikte 2 bin 385'e çıkardık." dedi.

NOTERLİK KURULAN İL VE İLÇELER

Hizmetlere erişimin güçlendirilmesi amacıyla noterlik kurulan il ve ilçeler şöyle:

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 6, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3, Gebze'nin Çayırova ilçesinde 3, Aydın'ın Germencik ilçesinde 2, Çorum'da 2, Ankara'nın Sincan ilçesinde 2, Adıyaman'da 2, Aydın/Efeler, Elazığ, İzmir/Selçuk, Afyonkarahisar/Dinar, Erzurum/Aziziye, Kahramanmaraş/Afşin, Çanakkale/Gelibolu, Konya/Çumra, Aydın/Çine, Kütahya, Denizli/Acıpayam, Kütahya/Gediz, Kütahya/Simav, Kütahya/Tavşanlı, Tekirdağ/Çerkezköy, Tekirdağ/Kapaklı'da 1'er tane olmak üzere toplam 40 tane noterlik kuruldu

2002'DEN BU YANA YÜZDE 94 ARTIŞ SAĞLANDI

Adalet Bakanlığınca bu yıl yapılan 40 noterliğin ihdasıyla ülke genelinde 2002'de 1231 olan noterlik sayısı 2 bin 385'e ulaştı. Aynı zaman dilimi içinde artış oranı yüzde 94 oldu.

Nüfus, iş yoğunluğu, ticaret ve çalışma hayatının artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda, vatandaşın noterlik hizmetlerine sıra beklemeden, yerinde ve kolayca ulaşabilmeleri sağlandı.

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