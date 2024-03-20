Adalet Bakanlığı maaş promosyon güncellemesi için harekete geçti

Adalet Bakanlığı 22 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı promosyon anlaşması ile 3 yıllığına tek seferde ödenmek üzere 25 bin TL'lik promosyon anlaşmasına imza atmıştı.

Arada geçen sürede alınan maaş promosyonu enflasyona karşı eridi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önceki gün Genel Yayın Yönetmenimiz Edip Üzen'e yaptığı açıklamada, maaş promosyon anlaşmasının güncellenmesi için çalışma yapacaklarını dile getirmişti.

Edindiğimiz bilgiye göre, Adalet Bakanlığı ilgili bankaya yazı yazarak güncelleme maaş promosyonu için güncelleme istedi.

Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'nda yetkili sendika olan Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ile de görüştük. Güney de, aynı şekilde ilgili bankaya yazı yazıldığını dile getirdi.

İşte Güney'in memurlar.net'e yaptığı açıklama

Adalet Bakanlığı, bünyesindeki tüm personel için 2022 yılında 3 yıl süreyi kapsayacak şekilde 25.000 TL tutarlı promosyon sözleşmesi yapmıştır. Ancak günümüz ekonomik koşulları ve memur maaşlarını bankaya getirilerinin artması değerlendirildiğinde, 3 yıl süreyle yapılan promosyon sözleşmesindeki tutarın güncellenmesi ve Ocak 2024 ayında kamu personeline yapılan zam göz önüne alınarak, orantılı ve hakkaniyetli bir şekilde promosyon ödemesi yapılması gerektiği şüphesizdir.

Bu noktada Adalet Bakanlığı'na 12.06.2023 ve 5.02.2024 tarihlerinde banka promosyonu anlaşılmasının yenilenmesi amacıyla Sendikamızca yazı yazılmış, yetkili sendika olarak katıldığımız KİK (Kurum İdari Kurul) toplantısında sendikamızın talebi olarak tutanakta dercedilmiş olup, çalışmalarımız ve gayretlerimiz sonucu; bakanlığımız ilgili bankaya yazı yazmıştır.

Gelişmeler sendikamız tarafından takip edilmekte, bakanlığımız ile de görüşmelerimiz devam etmektedir.

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