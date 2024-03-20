Murat Kurum, mal varlığını açıkladı

Murat Kurum'un iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kurum'un Ankara Çankaya'da kendi adına bir evi, eşi Şengül Kurum'un annesi ve babası için aldığı Altındağ'da bir evi, yine Kurum'un eşi üzerinde İstanbul Kağıthane'de oturdukları bir evlerinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Murat Kurum'un üzerine kayıtlı 2023 model Peugeot 408 arabasının bulunduğu kaydedildi.

Kurum'un 200 bin lira, 55 bin dolar ve 40 bin avrosunun bulunduğu aktarılan açıklamada, eşi ve çocukları üzerinde toplamda 3 milyon 333 bin lira değerinde muhtelif altın ve takı olduğu kaydedildi.

Öte yandan Kurum'un eşi Şengül Kurum'un Kağıthane'deki konuta ait 14 milyon lira borcu olduğu belirtildi.