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Bakan Tekin: Eğitimde fiziki altyapı itibariyle OECD ortalamalarını yakaladık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye'nin tamamında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde eğitim öğretime ilişkin fiziki altyapı itibariyle dünya ortalamalarını, OECD ortalamalarını yakalamış durumdayız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 16:15, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 16:45
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Bakan Tekin: Eğitimde fiziki altyapı itibariyle OECD ortalamalarını yakaladık

Bakan Tekin, Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen Samsun İl Eğitim Yöneticileri Toplantısı'na katıldı.

Türkiye'de eğitim ve öğretim alanında yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Tekin, "Türkiye'nin tamamında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde eğitim öğretime ilişkin fiziki altyapı itibariyle dünya ortalamalarını, OECD ortalamalarını yakalamış durumdayız. Hem derslik başına düşen öğrenci itibariyle hem öğretmen başına düşen öğrenci itibariyle hem okullarımızın teknolojik donatımları itibariyle bu anlamda iyi bir noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, Türkiye genelindeki 56 bin okulun tamamının internet erişim ağına sahip olduğunu vurgulayarak, "Proje kapsamındaki bütün sınıflarımızda akıllı tahta dediğimiz etkileşimli tahtalar var. Çocuklarımız bırakın elektriği, suyu, internet erişimiyle en ücra köşedeki öğrencimiz bakanlık merkez teşkilatındaki eğitim bilişim ortamını yani EBA'ya erişiyor ve dünyanın herhangi bir ülkesindeki bir öğrencinin eriştiği eğitim içeriğine sahip olabiliyor." diye konuştu.

Ülkede 20 yılda eğitime yapılan yatırımda çok ciddi adımlar atıldığına işaret eden Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda daha önceki 80 yılda yapılan derslik sayısından daha fazla derslik yapıldı. Daha önce istihdam edilen öğretmen sayısından daha fazla öğretmen istihdam edildi. Derslik başına düşen öğrenci sayısı yarı yarıya azaltıldı. Bu yatırımları başka bir ülkede yapıldı diye okusak, onu eğitim fakültelerimiz, üniversitelerimiz eğitim devrimi yapılan bir ülke başlığı ile duyurur. Biz içinde yaşadığımız için bunu göremiyoruz. Samsun'da da Türkiye ortalamasına benzer bir biçimde 2002 yılındaki mevcut derslik sayısı aradan geçen 20 yılda ikiye katlanmış. Öğretmen sayısı ikiye katlanmış. Aklınıza, 'öğrenci sayısı da artmıştır' sorusu gelebilir. Öğrenci rakamlarına da baktığımızda öğrenci artışı da stabil. Yani her durumda tüm bu göstergeler açısından yüzde 50, yani yarı yarıya azalmış durumda, sınıf mevcutları...Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şu andan itibaren biz daha çok mevcut okul yapı stokumuzdan eskiyenler varsa, fiziki ve altyapı itibariyle onların yenilenmesi ama daha çok eğitim-öğretim süreçlerinin içeriği ile ilgili konulara odaklanmış durumdayız. İnşallah öğretmen ve yönetici arkadaşlarımızla birlikte bu süreci sağlıklı bir zemine oturtup, bu süreçte de güzel şeyler yapmayı Allah bize nasip etsin diyoruz."

Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ile protokol üyeleri ile eğitim yöneticileri katıldı.

Toplantı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

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