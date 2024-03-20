Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 denize düştü
Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı Ege Denizi'nde düştü, pilot paraşütle atlayarak kurtuldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 16:46, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 16:48
Yunan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, eğitim uçuşuna katılan bir F-16 (Block 52+) savaş uçağının yerel saatle 13.29'da Ege Denizi'nin kuzeyindeki Arsura (Psathura) Adası açıklarında düştüğü bildirildi. Pilotun fırlatma sistemini kullanarak paraşütle atlayıp kurtulduğu aktarıldı. Helikopterle yeri tespit edilen pilotun hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.