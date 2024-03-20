Cengiz Topel: Mansur Yavaş'ın 67 makam aracı var

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel sosyal medya Mansur Yavaş'ın makam araçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş Haber Global'de yaptığı açıklamada "Makam araçlarını hattım, kendim minimüsle gidip geliyorum" demiştir.

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