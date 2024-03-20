Bakan Uraloğlu: YHT hattını önümüzdeki yılın sonunda bitirmeyi hedefliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da Çalı- Kayapa- Hasanağa yolunun ikinci etap açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, Bursa'da altyapı ve ulaşım anlamında yapılan her projeye destek vereceklerini dile getirdi ayrıca, Yüksek Hızlı Tren hattı projesinin de önümüzdeki yıl sonunda bitirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Uraloğlu, "Bizim yaptığımız hizmetlerde 'Durmak yok yola devam' diyerek, yolumuza çıktık. Yağmurla birlikte bu açılışımızı yapacağız. Yolumuz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biraz sonra raylı sistem hattımızın bir istasyonunun açılışını gerçekleştireceğiz. Bende gerçekten Bursa'da olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bursa'nın birçok ulaşım problemini biz çözdük. Otoyolundan, devlet yolundan Bursa'yı bağlamadığımız bölünmüş yol kalmadı diyebilirim. Yüksek Hızlı Tren Hattımızda çalışmalar devam ediyor. Bazen aksamalar oldu ama şu an hepsi genel anlamda yoluna girdi. Önümüzdeki yılın sonunda bir sonraki yılın başında burayı bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bursa'da ulaşımı genel anlamda çözdüklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bursa'da biz ulaşım problemlerini genel anlamda çözdük diyoruz ama bir taraftan da Bursa büyüyor ve gelişiyor. İhtiyaçları da değişiyor. Bursa'nın yeni olan ihtiyaçları da biz bu anlamda çözmemiz gerekir diye düşünüyorum. Burada Çalı- Kayapa- Hasanağa yolunun ikinci etabını açıyoruz. Buranın birinci etabını bitirerek trafiğe açmıştık. Şimdi ikinci etabını bitirdik. Büyükşehir belediyesi ile bizim yapacağımız işbirliği, yol arkadaşlığı kıymetlidir. En güzel örneklerinden bir tanesi biz burada yaşıyoruz. Yüksek bir trafik hacmine sahip bu yolun Bursa'ya güzel hizmetler edeceğine ben inanıyorum" diye konuştu.

"Kuzey çevre yolunu hayata geçireceğiz"

Bakan Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Gelişen, büyüyen şehirde yeni ihtiyaçlar var. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız 2029 vizyonunda oturdu, çalıştı. Bizde bu anlamda bakanlık olarak kendisine nasıl destek veririz diye istişareler ettik. Sonuçta da o projeleri sizlere hazırladı. Büyükşehir özellikle kamulaştırma problemini, imar sorununu hallettiği ölçüde bizde o şehrin ulaşımına, altyapısına bakanlık olarak katkı sağlıyoruz. Kuzey-Güney yolu ile ilgili çalışmalardan başkanım bahsetti. Kamulaştırmaları bitirmek üzereyiz dedi. Bunları yapınca bize de yolu yapmak düşüyor. O anlamda bizde üzerimize düşeni yapacağız. Mutlaka Kuzey çevre otoyolunu hayata geçireceğiz. Burada söylemek istiyorum. Biz Bursa'mız için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimizi sürdüreceğiz."

"Bursa Ankara arası 2 saat 15 dakika olacak"

"Burada sadece Hızlı Tren projemizi bitirdiğimizde Bursa'dan artık sadece 2 saat 15 dakikada hem Ankara'ya hem de İstanbul'a gidebileceğiz" diyen Uraloğlu, "Bursa daha yaşanabilir, daha gelişmiş şehir haline gelecektir. Şimdiye kadar bu projelerin hayata geçirilmesinden, Valiliğimize, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, kamu kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Bu projenin en başından sonuna kadar çalışan Karayolları çalışanlarına, müteahhit firmamıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ulaşım, şehirde öne çıkan en önemli konu"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ise, "Bursa sanayi yoğunluğu olan bir şehir. Yerli ve milli olan ilk otomobilimiz Togg'unda üretim mekanı. Hızlı büyüyen sanayi ile beraber, hızlı büyüyen nüfus artışı ile beraber belli noktalarda ulaşımla ilgili sıkıntılar oluşuyor. Ulaşım özellikle şehirde ön plana çıkan en önemli konu. Dolayısıyla ulaşımla alakalı daha radikal işler yapılsın, çözüm noktasında insanlarda beklenti var. Bu son yıllarda bu sorun çözülmeye başladı. Onun eserlerinden bir tanesi de burasıdır. Burayı tamamen bitirdiğimiz büyük bir kolaylığı burada sağlamış olacağız. Seçim beyannamemizdeki bir projeyi burada açıklayarak sizlerin desteklerinizi bir kez daha talep etmiş olacağım" dedi.

"Bursa nüfusu 2 milyon 200 bin oldu"

Aktaş, Bursa'nın büyüdüğüne dikkat çekerek, "Bursa Kestel-Görükle aksında 30 kilometre hat üzerinde kurulmuş bir şehirdir. Bir tarafı dağ, bir tarafı çok fazla kalmayan ova. Bu şehrin nüfusu 2000'li yıllarda 1 milyonken, şu an 2 milyon 200 bin oldu. Dolayısıyla güney- kuzey koridorunu açıkladık. Buna dair önemli kamulaştırmalar yapıyoruz. Bu kamulaştırmalarla beraber önemli yollar açıyoruz. Bursalılar bunu biliyoruz. Burası da güney koridorunun bir parçasıdır. Güney koridoru ile alakalı Hasanağa çevre yolu bağlantısı ile alakalı. Biz kamulaştırmaları bitiriyoruz. Yakın bir zaman içinde size devredip, devlet yolu standardında tamamlanmış olmasını sağlayacağız"