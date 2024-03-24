1/2 intibak yerine 1/4 intibak üzerinden emekli olmak avantajlı mıdır?

Soru : Merhabalar, bir kamu kurumunda 2002 yılından itibaren 22 yıldır teknik hizmetler sınıfında teknisyen kadrosunda fakat teknikerlik özlük haklarına sahip olarak çalışıyorum. Şu anda 1/2 yani 1. Derecenin 2. kademesindeyim. 4 yıllık lisans mezunuyum. Sağlık sorunlarım nedeniyle malulen emekli olmayı düşünüyorum. Malulen emekli maaşı ve ikramiye hesaplanırken acaba kademenin önemi var mı? Örneğin 1. Derecenin 4. Kademesine (1/4) gelince emekli olsam emekli maaş vb daha mı avantajlı olur. Şu an ki (1/2) derece ve kademeden emekli olsam çok maddi kaybım olur mu? Yardımcı olursanız ve cevaplarsanız çok sevinirim. Bu konu benim için çok önemli. Teşekkür ederim, iyi çalışmalar dileğiyle.



Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 kapsamında olanlardan:

İstekle emeklilik,

Yaş haddinden emeklilik,

Malulen emeklilik,

Durumlarında emekli aylık ve ikramiye hesapları aynı sistem dahilinde yapılmakta olduğundan, aylık ve ikramiye tutarları açısından hiçbir farklılık bulunmaz.

Sadece, kişilerin hizmet yıllarının fazla olması, derece ve kademeleri, ek göstergeleri, kadro görev unvanları, makam, temsil veya görev tazminatlı görevlerin olması aylık farkını ortaya çıkarır.

Kısaca, 5434 kapsamında emekli aylığı, malullük aylığı ve ikramiyesi hesabında esas alınan kalemler ve madde hükümleri;

5434 sayılı Kanunun 41 inci maddesi,

5434 sayılı Kanunun ek 70 inci maddesi,

657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde yer alan aylık gösterge tablosu,

657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvelleri,

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi gereği Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı,

Emekli aylığı, malullük aylığı ve ikramiye hesabının yapıldığı tarihte yürürlükte olan Memur Maaş Katsayısı,



Emekli ikramiyesi hesabında yukarıda belirtilen hesaplama sonucunda ortaya çıkan brüt tutar esas alınır. Emekli ikramiyesi konusunda 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi esas alınır.



Hesaplamalarda bu kalemler esas alınır. Hesaplama şeklinin detayları için https://www.memurlar.net/haber/1070490/ adresimiz,



Aylık ve ikramiye hesabını yapmak için de https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimiz,

Ziyaret edilebilir.



Malulen emeklilik konusu:

8 Eylül 1999 sonrası çalışmaya başlayan kadın memurlarda emeklilik için 25 hizmet yılını ve 58 yaşını tamamlamaları gerekmektedir. Bu şartlar dışında sadece rahatsızlıklarına istinaden malulen emeklilik hakları bulunmaktadır. Bunun için de Malulen emeklilik konusunda yetki SGK Sağlık Kurulunda olmaktadır.

SGK Sağlık Kurulu kişiler adına düzenlenen ve ilgililerin görev yaptıkları Kurumlar aracılığı ile SGK na gönderilen sağlık kurulu raporlarını inceler ve kararını, yani malul olup olmadığı kararını verir.



Sonuç bağlamında:

Teknik Hizmetler Sınıfında 4 yıl yüksek okul mezunu olan ve Teknisyen unvanında çalışanların ek göstergeleri kademe fark etmeksizin 657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvellerinde belirlenmiştir. Buna göre,

1 inci derecede bulunanlar için 2800

2 nci derecede bulunanlar için 2200

3 üncü derecede bulunanlar için 2100

4 üncü derecede bulunanlar için 1700 ek gösterge olmaktadır.

Buna göre; 22 tam yıl hizmet üzerinden 1 inci derece 2 nci kademe + 2100 ek gösterge uygulanmak suretiyle malulen emekli olunduğunda bugün için aylık ve ikramiye tutarları şöyle olacaktır.

1 AYLIK EMEKLİ AYLIĞI TUTARI: 17.175 TL.

22 TAM YIL EMEKLİ İKRAMİYESİ: 474.504 TL.

1 inci derece 2 nci kademe yerine 1 inci derece 4 üncü kademe beklenilmesi gerektiği düşünüldüğünde hizmet yılı 2 yıl daha artacaktır.

Bu durumda, 24 tam yıl hizmet üzerinden 1 inci derece 4 üncü kademe + 2800 ek gösterge (EK GÖSTERGE DEĞİŞMEZ) uygulanmak suretiyle bugün için malulen emekli olunduğunda aylık ve ikramiye tutarları da şöyle olacaktır.

1 AYLIK EMEKLİ AYLIĞI TUTARI: 17.751 TL.

22 TAM YIL EMEKLİ İKRAMİYESİ: 520.562 TL.

Olacaktır.

Bu kadar fark olması hizmet sürenizin 2 yıl artmasından kaynaklı olur, kademe ilerlemesinden çok büyük bir fark ortaya çıkmaz.

Durumunuzla ilgili olarak yine de Kurumunuza müracaat etmenizi tavsiye etmekteyiz.