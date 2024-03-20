Diyarbakır'da nevruz hazırlığı: 7 bin 500 polis görev alacak

Kentte yarın düzenlenecek nevruz kutlamaları Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilecek.

DEM Parti öncülüğünde yapılacak kutlamalarda 2,5 ton odunun yakılacağı öğrenilirken, 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerler kurulacak. 7 bin 500 polisin görev yapacağı alana gelenler, 6 ana giriş kapısında oluşturulacak 3 kademeli arama noktasından geçerek içeri alınacak.

Nevruz Park alanına çıkan Kamışlo Bulvarı, Nevruz ve Evrim Alataş caddeleri ile bulvarlar bariyerlerle kapatıldı. Güzergahı kullanmak isteyenler için ise alternatif olarak Yenihal Caddesi ve üzerindeki sokaklar, Siverek ile Aram Tigran caddeleri ve sokak aralarının açık olacağı bildirildi.

SAHNEYE GİRİLMEMESİ İÇİN 4 METRELİK TEL ÖRGÜ



Zırhlı araçların da konuşlandırılacağı alanda, geçen yıl 10 polisin atılan taşlardan yaralandığı olayların tekrar yaşanmaması adına görevlilerin dışında kimsenin girmemesi için sahnenin önüne 4 metrelik tel örgü konuldu. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da alana gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.